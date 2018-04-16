Zihinsel engellilere istihdam seferberliği ilk meyvelerini verdi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), sektörün beklentilerinin karşılanması ve istihdam potansiyelinin artırılması için başlatılan uygulama kapsamında, 50'ye yakın hafif zihinsel engelli, mezuniyetlerinin ardından çeşitli sektörlerde istihdam olanağına kavuştu.

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör, Bakanlık olarak özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin mesleki gelişim süreçlerini güçlendirmek, mezuniyet sonrası istihdam imkanlarını artırmak, iş ve mesleğe yönelik beceriler kazandırmak amacıyla çalışma yürüttüklerini belirtti.

Özel eğitim mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gören hafif düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan öğrencilerin aktif iş gücü piyasası programlarına yönlendirmek için çeşitli kamu kuruluşlarıyla iş birliği yapıldığını bildiren Güngör, bu kapsamda, öğrencilerin iş yerlerinde beceri eğitimi alarak hem mesleki becerilerini geliştirmeleri hem de sosyal hayat içerisindeki varlıklarını sürdürmeleri için özel eğitim mesleki eğitim merkezlerinde iş ve meslek danışmanlığı uygulamasının başlatıldığını söyledi.

50'ye yakın mezun öğrenci istidam olanağına kavuştu

Güngör, öncelikle İzmir, Konya, Bursa ve Kocaeli illerinde başlatılan uygulamayla öğrencilere en uygun istihdam alanlarının belirlendiğini, iş verenlere ziyaretler gerçekleştirildiğini, öğrencilerin yeterlilikleri ve yetenekleri konusunda iş verenlere bilgilendirme çalışmalarının yapıldığını anlattı.

Çalışmaların, henüz başlangıç aşamasında olmasına rağmen şimdiden 50'ye yakın mezun öğrencinin, çeşitli kamu kuruluşları ile tekstil, yiyecek içecek, matbaa gibi sektörlerde istihdam olanağına kavuştuğunu aktaran Güngör, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın bu çalışması, iş gücü piyasasındaki farkındalığı artırmak için kariyer günleri düzenlenmesi, düzenli iş yeri ziyaretlerinin yapılması, öğrencilere yönelik işbaşı eğitimleri verilmesi gibi bir dizi çalışmayla sürdürülecek. Uygulamanın Türkiye'deki 68 ilde bulunan 146 özel eğitim mesleki eğitim merkezinde sürdürülmesi planlanıyor."

Kaynak: AA