Zeytin Dalı Harekatı’nın ekonomik tedbiri 2017 yılında alındı

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, “2018 yılı bütçemizde özellikle savunmaya yönelik ödeneklerimizi artırdık. Yaklaşık yüzde 40’ın üzerinde bir ödenek artışı gerçekleştirdik. Her türlü tedbirimizi aldık. Bütçemizin içinden bu harcamalarımızı gerçekleştiriyoruz” dedi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Afrin harekatı bütçesini 2017 yılında hazırladıklarını belirterek, “Bu harekatı dikkate alarak bütçemizde gerekli ödeneklerimizi biz ayırdık. ‘Ekonomimizi etkiliyor’ gibi bir takım söylentiler hiçbir zaman doğrularla bağdaşmıyor” açıklamasında bulundu.

"Bu operasyon bir barış ve huzur operasyonu"

Türkiye’nin Afrin’de meşru müdafaa hakkını kullanarak terör örgütlerine karşı mücadele ettiğinin altını çizen Lütfi Elvan, Türkiye’de yaşayan 3,5 milyon Suriyelinin yeniden topraklarına dönerek huzur içinde yaşayabilmeleri için Türk askerinin mücadele ettiğini kaydetti. “Biz Türkiye olarak, hükümet olarak bugüne kadar son derece açık şeffaf şekilde teröre karşı mücadele ettiğimizi ve edeceğimizi her aşamada deklare ettik” açıklamasında bulunan Elvan, bugün Afrin’de yapılanın da terör örgütleri ile mücadele olduğunu söyledi. Elvan, “Biz meşru müdafaa hakkımızı kullanıyoruz, terör örgütlerine karşı bu mücadelemizi gerçekleştiriyoruz. Biz binlerce şehit verdik. Diğer taraftan da ülkemizde 3,5 milyon Suriyeli kardeşimiz yaşıyor. Orada bir terör koridoru oluşturmak istiyorlar, ikinci bir Kandil oluşturmak istiyorlar. Bu terör örgütlerini tamamıyla bu bölgeden temizleyip Suriyeli kardeşlerimizin kendi memleketlerine dönüp rahat bir şekilde yaşamalarına imkan sağlamak istiyoruz. Aslında bu operasyon bir barış ve huzur operasyonu” diye konuştu.

“Terör örgütüne destek verilmesinin artık son bulması gerekiyor”

TSK’nın son günlerdeki destansı başarılar elde etmesinden rahatsız olan kesimlerin Türkiye aleyhine inanılmaz bir kampanya yürüttüklerini belirten Elvan, “Halbuki biz bu operasyonu son derece açık ve şeffaf bir şekilde yürütüyoruz. Özellikle sivillerde can kaybı olmaması için her türlü hassasiyeti TSK kılı kırk yararak gösteriyor ÖSO ile birlikte. Özellikle Batı basını, değişik ülkeler aleyhimize kampanya yürütürken, diğer tarafta PKK-YPG terör örgütü 12-13 yaşındaki çocukları zorla silah altına alıyor, ufacık çocuklara baskılar yapıyor, o köylerde yaşayanlara köyleri terk etmesi yönünde baskılar uyguluyorlar, zorla askere almaya çalışıyorlar, her türlü baskıyı yapıyorlar, bunlara uymayanları katlediyorlar. Bunlar ortadayken Türkiye’yi suçlamaya çalışıyorlar. ABD’de birçok akademisyen, birçok politikacı, devletin kurumu olan CIA bile YPG’nin PKK’nın bir kolu olduğunu açıkça ifade etti. Burada terör örgütüne destek verilmesinin artık son bulması gerekiyor. İşi siz terör örgütlerine havale ederseniz, işi vekalet savaşını dönüştürürseniz, benim adıma ‘terör örgütü savaşsın’ derseniz olmaz. Ülke olarak biz nasıl duruyorsak, tüm terör örgütlerine karşı nasıl hassasiyet gösteriyorsak, NATO’ya üye ülkelerin, gelişmiş toplumların, batılı ülkelerin aynı şekilde teröre karşı samimi, açık, şeffaf ve dik bir duruş sergilemeleri gerekiyor. Bunu yapmadıkları takdirde sıkıntısını ileride kendileri çekecektir. Terör bir gün onları da vuracaktır” şeklinde konuştu.

“Afrin için ortaya bir hedef kondu, o hedefi gerçekleştireceğiz”

Afrin’e cephane taşıyan 40 araçlık konvoyun TSK tarafından imha edilmesine ilişkin sorulan soruya cevap veren Bakan Elvan, “Bizim öncelikli olarak hedefimiz Afrin bölgesinin terörden temizlenmesi. Kilis ve Hatay gibi illerimiz atılan roketlerle, bildiğim kadarıyla bugüne kadar 17 kardeşimiz şehit oldu, sınırımızın güvenliğini sağlamamız gerekiyor. Bizim buradaki temel hedefimiz son derece net, bunun artık ABD dahil tüm gelişmiş ülkelerin, Batılı toplumların şunu görmesi lazım, Türkiye kanının son damlasına kadar mücadele edecektir ve Türkiye’mizin güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasına izin vermeyecektir. Bizim bakış açımız belli, mücadelemiz teröre karşı. Eğer onlar da teröre karşıysa gelsinler bizimle birlikte hareket etsinler, teröre karşı mücadele etsinler. Bir taraftan terör örgütüne destek verip diğer taraftan ‘ben DEAŞ ile mücadele ediyorum’ demek kimseye inandırıcı gelmiyor. DEAŞ neyse PKK terör örgütü o. Sen zaten ülke olarak PKK’yı terör örgütü olarak kabul etmişsin. Türk ordusunun o güçlü destanımsı başarısı gerçekleştikçe bir takım ufak tefek terör gruplarını provoke ederek Afrin’e doğru yönlendirme gibi, bizim ordumuzu ‘tedirgin edebilir miyiz, acaba bunlar bu mücadeleyi kesebilir mi’ düşüncesi ile hareket eden değişik gruplar, ülkeler olabilir ama bu konuda şunu bilmeliler, Türkiye teröre karşı mücadelesini sürdürecek. Afrin için ortaya bir hedef kondu, o hedefi gerçekleştireceğiz. Bizi kimse yolumuzdan döndüremez” ifadelerini kullandı.

“Bu tür girişimler bizim azmimizi, kararlılığımızı artırdı”

ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı örtülü silah ambargosuna ilişkin soruya cevap veren Bakan Elvan, “Başta ABD olmak üzere bazı gelişmiş ülkelerin terör örgütlerine silah destekleri para almadan yapılırken, Türkiye gibi güvenilir, NATO’nun en güçlü ülkesine bunu vermekten sakınmaları onların bir ayıbı. Bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk ordusu NATO içinde çok önemli görevler üstlenmiştir. NATO’nun da son derece kredibilitesi yüksek ve saygın bir ülkesidir. Buna rağmen maalesef bu tür girişimler bizim azmimizi, kararlılığımızı artırdı. 2002 yılında bizim silah sanayimizdeki yerlilik oranımız yaklaşık yüzde 20'ydi, bugün yüzde 65’in üzerine çıktı. 2002 yılındaki ihracatımız 250 milyon doları civarındaydı, bugün ihracatımız 2 milyar doları geçti. 9 kata yakın bir artış var. Savunma projelerine baktığımızda 2002’ye göre 8 kat bir artış söz konusu. Savunma projelerimizin toplam tutarı 50 milyar dolara yaklaştı. 2002 yılındaki savunma projelerimizin toplam tutarının tam 8 katı. Savunma alanında çok yoğun bir çalışma içindeyiz. Güçlü kurumlarımız var. Özel kesim savunma sanayinde son yıllarda inanılmaz bir atak gerçekleştirdi. Çok güçlü, iyi çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Bu noktada hem kamu kesimi olarak hem de özel kesim olarak çok yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bizde kapasite var, güç var, yeter ki inanalım yapamayacağımız hiçbir şey yok” açıklamasında bulundu.

“Bu harekatı dikkate alarak bütçemizde gerekli ödeneklerimizi biz ayırdık”

Afrin harekatının ekonomiye olumsuz etkileri olduğu yönündeki iddialara cevap veren Bakan Evlan, “Dikkat ederseniz muhalefetin son derece iniş çıkışlı bir tavrı var, Afrin konusunda bile. Bir bakıyorsunuz 'biz Afrin harekatını destekliyoruz', diğer taraftan ‘Afrin’e girmemeliyiz’ diyorlar. Kafaları son derece karışık, net bir bakış açıları yok. Burada yapmaları gereken şey şu, millet ne diyor, milletin talebi, arzusu ne? Halkımız bu askerlerimizi düğüne gönderir gibi gönderiyor. Herkes ayakta. İnsanımız ‘ben Afrin’e gitmek istiyorum’ diyor. Böyle bir anlayış varken hala kafanız tereddüt içindeyse ne diyeyim artık. Böyle bir siyasi hareket, hele hele ana muhalefet Türkiye için içler acısı diye düşünüyorum. Biz Afrin harekatı olmadan evvel 2018 yılı bütçesini hazırlarken her türlü tedbirimizi aldık. 2018 yılı bütçemizde özellikle savunmaya yönelik ödeneklerimizi artırdık. Yaklaşık yüzde 40’ın üzerinde bir ödenek artışı gerçekleştirdik. Her türlü tedbirimizi aldık. Bütçemizin içinden bu harcamalarımızı gerçekleştiriyoruz” dedi.

Kaynak: İHA