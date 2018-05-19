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Yozgat'tan Avrupa'ya balık ihracatı

Denize kıyısı olmayan Yozgat'ta üretilen gümüş balığı, Avrupa ülkelerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Yozgat'tan Avrupa ülkelerine 400 tona yakın balık ihraç edildi.

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Yozgattan Avrupaya balık ihracatı

Yozgat'ta baraj ve göletlerde tutulan gümüş balığı, Sarıkaya ilçesinde kurulan tesiste işlendikten sonra, İspanya, Fransa, Hollanda ve Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine satılıyor.

Süreyyabey ve Gelingüllü barajları başta olmak üzere baraj ve göletlerden tutulan gümüş balıklarını işlemek için Sarıkaya ilçesinde tesis kuran Bedri Kaymaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, tesislere getirilen tonlarca gümüş balığını dondurup, paketleyip ihraç ettiklerini söyledi.

Kaymaz, "Yozgat'a tesis kurduk. Barajlardan tutulan gümüş balığını, İspanya, Fransa, Hollanda, Almanya başta olmak üzere bütün Avrupa ülkelerine gönderiyoruz." dedi.

Kaymaz, 500 gümüş balığının bir kilo geldiğini, Türkiye'de bu balığa küçük olması nedeniyle fazla ilgi gösterilmediğini belirterek, "Türkiye'de taze ve büyük balık yeniyor. Türkiye'de dondurulmuş ve küçük balığa rağbet gösterilmiyor. Avrupalılar ise bunu kızartıp çerez olarak tüketiyor." diye konuştu.

Tesiste 20 kişiyi istihdam ettiklerini, 400 ton olan kapasitelerini gelecek yıl 800 tona çıkaracaklarını dile getiren Kaymaz, gümüş balığının kilosunun Avrupa'da 1,5 avroya satıldığını aktardı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir de denize kıyısı olmamasına rağmen Yozgat'tan balık ihracatı yapılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA 

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