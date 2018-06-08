Yerli otomobile 3,2 milyar euroluk yatırım

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobil hakkında detaylı bilgi verdi. Özlü, projenin temel parametreleri ortaya çıktığını aktararak 3,2 milyar euroluk bir yatırım yapacaklarını söyledi.

Yeli otomobil projesi için kurulacak tesis, 200 bin araç üretim kapasitesine ulaşacak. 5 model araç olacak. Özlü, araçların, başından beri düşünüldüğü gibi elektrikli olacağını belirtti.

Milli hasılaya 50 milyar euroluk katkı sağlayacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, projenin uzun vadede gayri safi milli hasılaya yaklaşık 50 milyar euroluk katkı sağlayacağını ifade etti. Özlü ayrıca, bu projeyle doğrudan 4 bin, dolaylı olarak 20 bin istihdam sağlanacağını aktardı.

B ve C segmentinde olacak

Bakan Özlü, yerli otomobilin segmentine ilişkin ise şunları söyledi;

"Orta, üst sınıfa hitap edeceğiz. Ne çok lüks ne çok alt gruba hitap edecek. Daha çok B ve C segmentinde bir araç düşünüyoruz. Emsallerinden daha ucuz olacak. Emsallerinden en az yüzde 5 daha ucuz olmasını hedefliyoruz. Emsallerinden daha kaliteli bir araç yapmayı hedefliyoruz."

İnsansı robot çalışması

Bakan Özlü, TÜBİTAK bünyesinde insansı robot çalışmasına başlandığını da anlattı. Özlü, "ASİMO'dan daha iyi bir robot olacak." dedi.

Kaynak: AA