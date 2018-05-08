Yenilenebilir enerjide istihdam 10 milyonu aştı

Dünyada yenilenebilir enerjide istihdam, önceki yıla oranla 2017'de yüzde 5,3 lük büyüme ile 10 milyon 300 bine ulaştı.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansının (IRENA) Yenilenebilir Enerji ve İstihdamı 2018 Raporu'ndan yapılan derlemeye göre, dünya genelinde işsizlik büyürken yenilenebilir enerji sektöründe istihdam arttı.

Temiz enerjideki istihdam olanaklarının artmasında, enerji teknolojileri maliyetlerindeki düşüşün yanı sıra talep artışı ve rekabet ile öne çıkan çevresel duyarlılığın yaygınlaşması etkili oldu.

Güneş, biyokütle, hidroelektrik ve rüzgar gibi temiz enerji sektörleri baz alınarak hazırlanan rapora göre, dünya genelinde yenilenebilir enerjide yüzde 5,3 artışla geçen yıl 10 milyon 300 bin istihdam sağlandı.

Bu kapsamda, güneşten elektrik üretimi alanında istihdam geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 8,7 arttı. Bu sektörde çalışan sayısı 3 milyon 400 bin oldu.

Yenilenebilir enerjide ikinci sırayı 1 milyon 931 bin istihdamla sıvı biyoyakıt sektörü, üçüncü sırayı da 1 milyon 514 bin istihdamla büyük ölçekli hidroelektrik santralleri izledi.

Rüzgar enerjisi sektörü ise dünya genelinde 1 milyon 148 bin kişiyi istihdam etti.

En fazla istihdam Çin'de

Yenilenebilir enerji alanında en fazla istihdam Çin'de gerçekleşti. Ülkede geçen yıl temiz enerji sektöründe çalışan sayısı 3 milyon 880 bine ulaştı.

Çin'i 1 milyon 286 bin istihdamla AB ülkeleri, 893 bin istihdamla Brezilya ve 786 bin istihdamla ABD izledi.

Türkiye'de 84 bin 400 kişiye iş kapısı

Öte yandan, raporda Türkiye'deki yenilenebilir enerji sektöründe çalışan sayısına ilişkin rakamlara da yer verildi. Buna göre, Türkiye'de temiz enerji sektörü, geçen yıl sonu itibarıyla 84 bin 400 kişiye iş kapısı oldu.

Türkiye'deki ana temiz enerji sektörlerinden güneş enerjisinde 33 bin 400 kişi, ısıtma ve soğutma alanında 16 bin 600 ve rüzgar enerjisi alanında da 14 bin 200 kişi çalışıyor.

Kaynak: AA