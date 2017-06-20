Yeni Zigana Tüneli'nin 6 kilometresi kazıldı

Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde, Yeni Zigana Tüneli Projesi kapsamında inşası devam eden dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzunu olacak çift tüp tünelde her iki yönden toplamda yaklaşık 6 kilometre kazıldı.

Doğu Karadeniz'i Ortadoğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun da geçtiği güzergahta Gümüşhane yönünde yapımına Nisan 2016, Trabzon yönünde ise Ağustos 2016'da başlanan tünelde çalışmalar aralıksız sürüyor.

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Köstere köyü mevkisi ile Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Başarköy arasında her biri 14,5 kilometre olmak üzere toplam 29 kilometre uzunluğunda çift tünelin inşası, planlandığı gibi devam ediyor.

Gümüşhane Valisi Okay Memiş yaptığı açıklamada, büyük yatırımlar sayesinde kentin önemli bir atılım içinde olduğunu söyledi.

Gümüşhane'de hatta bölgedeki önemli yatırımlardan birinin de Yeni Zigana Tüneli Projesi olduğunu belirten Memiş, tüneldeki çalışmaların sorunsuz şekilde sürdüğünü ifade etti.

Memiş, tünelin her bir tüpünün 14,5 kilometre uzunluğunda olacağını anımsatarak, Yeni Zigana Tüneli bittiğinde Gümüşhane'nin; dünyanın en uzun ikinci, Avrupa'nın ise en uzun çift tüneline kavuşacağına vurgu yaptı.

Çift tüp tünelde her iki yönden de toplam yaklaşık 6 kilometreye ulaşıldığına işaret eden Memiş, "Jeolojik yapısı dolayısıyla çalışmalar Maçka tarafında çok hızlı ilerlemiyor ama bizim taraf çok iyi. Günde en az 10 metre kazı yapılabiliyor. Allah nasip ederse 2019'un sonuna doğru tamamlanacak. Sayın Başbakanı'mızın da ifade ettiği 29 Ekim 2019'a muhtemelen yetişecek." diye konuştu.

Memiş, çalışmalara ilişkin hiçbir sorun bulunmadığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Günde ortalama 10 metre kazı yapılabilen tünelde yıl sonuna kadar yaklaşık 8-9 kilometreye ulaşılması planlanıyor. Aynı müteahhit firmanın Maçka-Trabzon arasında da tünel ve duble yol çalışmaları var. O yol, çalışmaları biraz aksatıyor çünkü ekipler zaman zaman o tarafa kayıyor. Gümüşhane tarafı iyi. Yıl sonuna kadar Gümüşhane tarafı Köstere'den Gümüşhane şehir geçişine kadar bitmiş olacak. Torul-Gümüşhane şehir geçişini de yıl sonuna kadar bitirecekler."

Çalışmaların planlandığı gibi ilerlemesinden dolayı mutlu olduklarını belirten Memiş, "Biz de merakla bekliyoruz. Hiçbir sorun yok. Birtakım şeyler söylenebiliyor ama öyle işi aksatacak bir konu yok. Teknik birtakım şeyler olabiliyor ama bunların hepsi de aşılabilecek sorunlar." ifadesini kullandı.

Memiş, projeyi çok önemsediklerini vurgulayarak, "Çünkü Gümüşhane, Trabzon ile çok entegre bir il. Trabzon'la ne kadar bütünleşirsek o kadar kazanacağız. Onun için biz de tünel projesini çok önemsiyoruz. 2019'u adeta dört gözle bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Okay Memiş, projenin hayata geçirilmesi noktasındaki destekleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'a teşekkür etti.

Memiş, proje bedeli 550 milyon lira olan tünelin toplam maliyetinin bağlantı yolları ve diğer işlemler dolayısıyla 1 milyar lirayı bulacağının tahmin edildiğini anımsatarak, Gümüşhane'nin Yeni Zigana Tüneli sayesinde Trabzon Limanı'na, Trabzon Havalimanı'na kavuşacağını sözlerine ekledi.

Yeni Zigana Tüneli Projesi

Yeni Zigana Tüneli ile Başarköy Vadisi'nden bin 15 metre kotundan girilip, bin 264 metre kotuna yüzde 3,30 eğimle tırmanılıp, yüzde 0,85 eğimle inerek Köstere Vadisi'nden bin 212 metre kotundan çıkmak suretiyle Zigana Dağı geçilecek.

Mevcut Zigana Tüneli yaklaşık bin 800 metre kotlarından geçerken, Yeni Zigana Tüneli'ne ise yaklaşık 800 metre düşük kottan girilerek Zigana Dağı yaklaşık 560 metre düşük kottan geçilmiş olacak.

Zigana Tüneli boyunca havalandırma amaçlı 3 şaft yapısı oluşturulacak. Gümüşhane-Trabzon arasındaki yolun 8 kilometre kısalacağı proje bünyesinde 2,7 milyon metreküp kazı, 800 bin metreküp beton imalatı gerçekleştirilecek.

Zigana Dağı'nın önce tırmanılması, ardından da inilmesi dolayısıyla Gümüşhane-Trabzon arasındaki 100 kilometrelik virajlı yol, hava ve yol durumuna göre değişmekle birlikte 1-1,5 saat arasında katedilebiliyor. Türkiye'nin en uzun karayolu tünelinin ulaşıma açılmasının ardından bu yolun 40 dakikada alınacağı tahmin ediliyor.