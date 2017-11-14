Yeni yapılan tesisle sahte bala geçit verilmeyecek

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü bünyesinde kurulan ve test üretimi devam eden bal paketleme tesisi ve analiz laboratuvarı, balda tağşiş ve taklidi ortadan kaldıracak.

Yaklaşık 10 milyon avro bütçeli "Arım Balım Peteğim Projesi" kapsamında yapımına başlanan bal paketleme tesisi ve analiz laboratuvarının inşaatı tamamlandı.

Enstitü kampüsünde 4 bin 700 metrekarelik alan üzerine kurulan tesis, gelişmiş cihazlarla donatılırken, tesisin arıcılık sektörüne de ivme kazandırması bekleniyor.

Yaklaşık 8 yıldan bu yana devam eden projede artık sona gelindiğini aktaran Çiftçi, 31 Aralık tarihine kadar da AB ile yaptıkları anlaşma gereği şirket kurulacağını ifade etti.

Çiftçi, 8 ildeki birliklerin desteğiyle kurulacak şirketle ilgili taslak sözleşmenin bakanlığa gönderildiğini belirterek, "Arım Balım Peteğim Projesi kapsamında ilimizde kurulan bal analizi ve paketleme tesisi. arıcılık sektöründe çığır açacaktır. Bu proje kapsamında ballarımıza iyi bir marka oluşturacağız. En önemlisi insanların bala olan güveni artacak. Avrupa Birliği damgalı ballarımızı hiçbir sorun ve sıkıntı yaşamadan pazarlayabileceğiz." diye konuştu.

Çiftçi, kurulan bal analizi ve paketleme tesisi sayesinde arıcıların rahat bir nefes alacağının altını çizdi.

Sahte bala geçit yok

Tesisin içerisinde yer alan laboratuvar sayesinde balda tağşiş ve taklidin ortadan kaldırılacağı bilgisini veren veren Çiftçi, şöyle devam etti:

"Tesis analizi yapılan bala 'hakiki baldır' diye damgayı vurduğunda bunun Türkiye’de ve dünyada geçerliliği olacak. Böylelikle Türkiye'nin balları dünyaya daha kaliteli bir şekilde tanıtılmış olacak. Şundan eminiz ki bu tesisle birlikte balımız hak ettiği değere ulaşacaktır çünkü burası sahte balla gerçek balı birbirinden ayırt edebilecektir."

Çiftçi, uluslararası akreditasyona sahip tesiste arıcılık adına birçok işleminde yapılacağını da belirterek, "Bu tesiste sahte balların analizinin yanı sıra ham mum ve temel petek işleme ünitesi ile bal, polen, arı sütü ve propolis işleme üniteleri yapılacak, arı ürünleri krem, karışım, kapsül, draje gibi çeşitli şekillerde işlenecek." dedi.

Tüm üreticiler tesisten yararlanacak

Tesis içerisinde yer alan analiz laboratuvarından sadece paydaş olan illerin değil, Türkiye'deki tüm arıcıların yararlanabileceği bilgisini de veren Çiftçi, "Arıcılarımız tarafından buraya getirilen ballar önce analiz edilecek daha sonra gerekli etiketlerinin eklenmesinin ardından kurulacak şirket aracılığıyla yurt içi ve yurt dışındaki firmalara satılacak. Böylelikle arıcılarımızın pazarlama gibi bir sorunları da olmayacak." diye konuştu.

Akın Çiftçi, tesisin Ordu'ya kazandırılmasında emeği geçen ve projeye her zaman sahip çıkan arıcılara teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

Ordu Arıcılık Araştırma İstasyonu Müdürü Feyzullah Konak ise projenin hem ürün çeşitliliği hem de üretim açısından güvenilir bir proje olduğuna dikkati çekti.

Burada değerlendirilecek ürünlerde soru işaretinin bulunmayacağına değinen Konak, "Burada analizi gerçekleştirildikten sonra paketlenecek ürünlerin albenisi olacak. Aynı zamanda güvenilir olacak. Bu da mutlaka sektöre ayrı itici bir güç getirecektir. Bu anlamda da bir ilk olacağını düşünüyoruz. Bizler de heyecanla projenin faaliyete geçmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA