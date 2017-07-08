Yarım milyondan fazla aracını geri çağıracak

Çinli otomobil firması FAW'ın, ülkedeki 680 bin 642 aracını, hava yastığındaki sorunlar nedeniyle geri çağırmaya hazırlandığı bildirildi.

Çin Kalite Denetleme, Teftiş ve Karantina İdaresi, FAW'ın 18 Eylül 2008 ile 31 Mart 2016 arasında ürettiği "Mazda 6" model otomobillerin gelecek yılın mart ayından itibaren geri çağrılacağını duyurdu.

Hava yastığındaki gaz jeneratörlerinin kopmaya eğilimli olması nedeniyle geri çağrılmasına karar verilen 680 bin 642 aracın, üretici firma tarafından ücretsiz olarak onarılacağı belirtildi.

FAW, Volkswagen ve Mazda gibi küresel otomobil üreticilerinin ortaklık kurduğu, Çin'in en büyük araç firmalarından biri konumunda bulunuyor.

Çinli ve küresel otomobil firmaları, bu yılın ilk beş ayında 4 milyon 490 bin kusurlu aracı geri çağırmıştı.