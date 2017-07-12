Yabani orkide tohumu toplayanlara 212 bin ceza kesildi

Erzincan'ın Tercan ilçesinde, koruma altındaki yabani orkide tohumu toplarken suçüstü yakalanan 5 kişiye, biyoçeşitliliğe zarar verdikleri gerekçesiyle toplam 212 bin 395 lira para cezası uygulandı.

Bir istihbarattan yola çıkan Tercan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin, ilçeye bağlı Küllüce ve Göktaş köylerindeki ormanlık arazilerde, yabani orkide topladığını belirledi.

Bölgeye giden ekipler, koruma altında bulunan, ekolojik denge için toplanması ve satılması yasaklanan ve salep içeceğinin ham maddesi olan söz konusu çiçeğin tohumlarını toplayan 5 kişiyi suçüstü yakaladı.

Zanlılardan ele geçirilen 40 kilogram yaban orkidesi tohumu, jandarmanın incelemesi sonrası Orman ve Su İşleri Bakanlığı Erzincan Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

yabani orkide tohumu toplayanlara, söz konusu müdürlükçe "Çevre Kanunu" kapsamında biyoçeşitliliğe zarar verdikleri gerekçesiyle para cezası uygulandı.

Orman ve Su İşleri Erzincan Şube Müdürü Uğur Önel gazetecilere yaptığı açıklamada, yabani orkide toplanmasının ve ticarete konu edilmesinin yasak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Orkide bitkisi piyasada salep yapımında kullanılmaktadır. Biyoçeşitliliği tahrip etmek ve biyoçeşitliliğe zarar vermek yasaktır. Bu nedenle ilgili şahıslara kişi başına 42 bin 479 TL olmak üzere toplam 212 bin 395 TL idari para cezası uyguladık."