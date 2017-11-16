  • 16 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » 'Yabancı yatırımcılara her türlü destek verilecek'

'Yabancı yatırımcılara her türlü destek verilecek'

Bakan Elvan, Singapur'daki temaslarının son gününde iş dünyasının temsilcileriyle buluştu.

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Yabancı yatırımcılara her türlü destek verilecek

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 30 kadar Singapurlu yatırımcıyla birebir görüştü.

Yatırımcıların ilgisinin son derece yüksek olduğunu belirten Elvan, "Hem ekonomimizdeki gelişmeleri anlattık hem de onları Türkiye'ye davet ettik. Bunları neden anlatma gereği duyduk? Çünkü Türkiye ekonomisine yönelik, ülkemize yönelik maalesef Batı'da bazı basın ve yayın organlarının Türkiye’yi kötülemeye yönelik birtakım yanlış haberler yaptıklarını biliyoruz. Hepimiz biliyoruz. Bu bir algı operasyonu." dedi.

Elvan, bu algı operasyonuna karşı koyabilmek adına Singapurlu yatırımcılara Türkiye ekonomisinin göstergelerini, büyüme performansını, güçlü ve zayıf yanlarını tüm açıklığıyla anlattığını kaydederek, "Her bir yatırımcı ile teker teker görüşme, sorularını cevaplama imkanım oldu. Dolayısıyla oldukça verimli bir toplantı olduğunu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Türkiye’nin Gümrük Birliği kapsamında olmasının özellikle Avrupa pazarına girmek isteyen yatırımcıları cezbettiğini dile getiren Elvan, Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen herkese kapılarının açık olduğunu ve mümkün mertebede her türlü desteğin verileceğini bildirdi.

Elvan, Singapur ile Türkiye arasında ciddi iş birliği fırsatları bulunduğunu ve bunların etraflıca değerlendirildiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Bunların dışında Türkiye’deki teşvik mekanizmasının nasıl işlediğini anlattık. Yıllardır başarıyla uyguladığımız yap-işlet-devret modeli hakkında kapsamlı bilgi verdik. Önümüzdeki dönemde finansmanını aradığımız, ihaleye çıkmak istediğimiz projeler nelerdir bunları teker teker anlattık. Bu projelere ilgiyle yaklaşarak sorularını sordular. Bu durum bizi ziyadesiyle memnun etti."

Kaynak: AA

Etiketler: Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, singapur
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