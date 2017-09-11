Uluslararası yatırımcılar Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

Türkiye'nin ikinci çeyrek GSYH büyüme verilerinin açıklanmasının ardından, Nomura, Goldman Sachs, Morgan Stanley ve J.P. Morgan, Türkiye'ye ilişkin 2017 büyüme öngörülerini yükseltti.

Türkiye'nin, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) tahmininin, bu yılın ikinci çeyreğinde (nisan-haziran) geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,1 arttığının açıklanmasının ardından, uluslararası finansal hizmetler ve yatırım bankacılığı kuruluşları Türkiye'nin 2017 büyüme tahminlerini yükseltti.

Japon finans kuruluşu Nomura'nın Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirme raporunda, Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde kaydettiği yüzde 5,1 seviyesindeki büyümesinde ağırlıklı olarak inşaat sektörü ve ihracatın rol oynadığı belirtildi.

Raporda ikinci çeyrek büyüme verilerinin ardından 2017 yılına ilişkin büyüme tahmininin yüzde 4,2’den yüzde 5,5’e yükseltildiği bildirildi.

Goldman Sachs

Uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs ise Türkiye’nin büyümesinin bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7 civarında gerçekleşebileceğini açıkladı.

Bankanın yayımlandığı raporda, Türkiye ekonomisinin bu yılın sonunda yüzde 5 seviyesinde büyümesi yönündeki tahminin korunduğu, yılın üçüncü çeyreğinde geniş baz etkisiyle büyümenin yüzde 7 civarında gerçekleşebileceği belirtildi.

Raporda, Türkiye'nin bu yılın ikinci çeyreğindeki büyüme performansına ilişkin, "Güçlü bir büyüme performansı bekleniyordu. Aynı zamanda ihracatın güçlü seyretmesi ve ithalatın artması bekleniyordu. Öte yandan, yatırımlardaki sert yükseliş, kamu harcamalarındaki düşüş ve tüketimdeki ılımlı görünüm şaşırtıcıydı." ifadelerine yer verildi.

Morgan Stanley

ABD'li uluslararası finansal hizmetler ve yatırım bankacılığı kuruluşu Morgan Stanley, Türkiye'nin bu yıla dair ekonomik büyüme tahminini yükselttiğini duyurdu.

Morgan Stanley'den yapılan açıklamada, Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,1 büyüme kaydettiğine işaret edilerek, bunun bankanın büyüme tahminiyle orantılı olduğu belirtildi.

Açıklamada, Türkiye ekonomisinde bu sene için öngördüğü büyüme oranının yüzde 3,3'ten yüzde 4,3'e yükseltildiği kaydedildi.

Açıklamada, siyasi görünümün tüketici güvenini desteklemesi durumunda güven göstergelerinin kademeli olarak artmaya devam edeceğinin altı çizilirken, istihdamın da toparlanmakta olduğu bilgisine yer verildi.

J.P Morgan

Amerikalı yatırım bankası J.P. Morgan'ın, Türkiye’nin ikinci çeyrek GSYH verilerinin ardından yayımlandığı raporda, büyüme tahmini arttırıldı.

Türkiye’nin 2017'ye ilişkin büyüme tahmini yüzde 4,6’dan yüzde 5,3’e yükseltilirken, gelecek yıla ilişkin büyüme beklentisi ise değiştirilmeyerek yüzde 3,1 seviyesinde tutuldu.

Raporda, "Türkiye’nin büyüme ivmesi güçlü seyretmeye devam ediyor. 2017 yılına ilişkin büyüme tahminimizi yüzde 5,3’e revize ediyoruz. İhracattaki iyileşme ve inşaat sektöründeki devam eden güçlü seyir sayesinde Türk ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,1 büyümeye erişmiş oldu. Bu, yüzde 4,8 olan tahminimizden daha iyi bir büyüme." ifadelerine yer verildi.