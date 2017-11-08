  • 09 KASIM 2017, PERŞEMBE

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'Uluslararası derecelendirme kuruluşları yanıldıklarını teyit ettiler'

Bakan Zeybekci, İstanbul'da 'Türkiye Tasarım Haftası' etkinliğine katıldı.

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Uluslararası derecelendirme kuruluşları yanıldıklarını teyit ettiler

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) iş birliğinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Tasarım Haftası kapsamında yapılan Design Turkey 2017 Endüstriyel Tasarım Ödülleri törenine katıldı.

Bakan Zeybekci, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ile ilgili öngörülerinde yanıldıklarını belirtti.

Zeybekci, "Bu yedi sekiz tane kuruluştan Türkiye'nin bu seneki ekonomi performansıyla ilgili bazıları iki bazıları üç defa iyileştirme yaptılar, öngörülerini yenilediler. Üç defa Türkiye ile ilgili yanıldıklarını teyit ettiler kendileri. Ve yine tutturamayacaklar kasım sonu itibariyle bir daha yenileyecekler. Üçüncü çeyrekte gerek OECD gerek G-20 ülkeleri arasında bir numara olacak olan bir Türkiye'den bahsediyoruz. Dördüncü çeyrekle beraber yıl sonu itibariyle dünyada ilk ikiyi veya bilemediniz üçte olacak olan bir ülkeden bahsediyoruz." dedi.

Programın sonunda türkiye endüstriyel tasarım ödülleri törenle verildi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Tasarım Haftası, Design Turkey 2017 Endüstriyel Tasarım Ödülleri tö
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