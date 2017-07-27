  • 28 TEMMUZ 2017, CUMA

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Twitter 116 milyon dolar zarar etti

ABD'li uluslararası sosyal paylaşım ağı Twitter, bu yılın ikinci çeyreğinde zarar ettiğini duyurdu.

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Twitter 116 milyon dolar zarar etti

ABD'li uluslararası sosyal paylaşım ağı Twitter, bu yılın ikinci çeyreğinde zarar ettiğini duyurdu.

Twitter'dan yapılan açıklamada, şirketin, bu senenin ikinci çeyreğinde 116 milyon dolar zarar ettiği belirtildi. Twitter, geçen yılın ikinci çeyreğinde de 107 milyon dolar zarar bildirmişti.

Açıklamada, firmanın bu yılın ikinci çeyreğindeki gelirinin de geçen senenin aynı dönemine göre, yüzde 4,6 azalarak 574 milyon dolara gerilediği kaydedildi. Şirket, geçen yılın nisan-haziran döneminde 602 milyon dolar gelir elde etmişti.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Jack Dorsey, aylık ortalama aktif kullanıcı sayısının bu yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 yükseldiğini aktararak, günlük ortalama aktif kullanıcı sayısının da aynı dönemde yıldan yıla yüzde 12 artış gösterdiğini belirtti.

Öte yandan açıklamada, aylık ortalama kullanıcı sayısının bu yılın nisan-haziran döneminde, bu senenin ocak-mart dönemine göre, değişmeyerek 328 milyonda kaldığı bilgisine yer verildi.

Bu arada Twitter'ın zarar ettiğini açıklamasının ardından, şirketin hisse başına değeri New York borsasında yüzde 14 düşüşle 16,85 dolara kadar geriledi.

Etiketler: twitter, twitter zarar, sosyal medya
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