Türkiye'nin ilk tramvay ihracatı Polonya'ya

Durmazlar Holding, Polonya’da Olszytn Belediyesi’nin açtığı tramvay ihalesini kazandı.

İhalenin teknik koşullarını tamamen karşılayan ve en iyi teklifi veren Durmazlar Holding önümüzdeki 21 ay içerisinde 12 adet tramvay aracı ihraç edecek.

Yaklaşık 20 milyon euro bedeli olan ihale için imzalar Olszytn Belediyesi'nde düzenlenen törenle atıldı.

Olsztyn Belediye Başkanı Piotr Grzmowicz, Olszytn'de 1965 yılında kaldırılan raylı sistem taşımacılığına ancak 2004 yılında dönebildiklerini belirterek, raylı sistemlerin kent ve bölge halkı için en temiz, en ucuz taşımacılık sistemi olduğu söyledi.

Tramvay araç sayısını ve altyapılarını geliştirmek için tüm güçleriyle çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Grzmowicz, “Şimdilik 12 adet tramvay siparişi verdik. Bu tramvaylar şu anda kullanmış olduğumuz tramvaylarından çok daha sessiz ve çevre dostu. Önümüzdeki 21 aylık teslimat süresinin ardından duruma göre 12 adet tramvay daha satın alabiliriz“ dedi.

Durmazlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Durmaz Yılbirlik, böylesi bir anlamlı amaç için Olsztyn'de bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Yılbirlik, imzalayacakları anlaşmanın Polonya ve Türkiye arasında raylı sistemlerde ilk adım olmasını diledi.

Kaynak: İHA