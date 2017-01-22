Türkiye'nin ilk online franchise fuarı

Little Ceaser'dan Remax'e kadar birçok sektörden 30 marka katılım sağladı.

Türkiye'de ilk defa düzenlenen online franchise fuarında girişimciler, fuarda broşür, afiş ve katalog gibi materyallere tek tıkla ulaşabilirken, aynı zamanda gerçek fuar ortamında olduğu gibi marka yetkilileri ile de kameralı olarak görüşme fırsatı yakalayabiliyor.

Endless Fairs Genel Müdürü Gökmen Özdemir, yaptığı açıklamada, fuara katılmak isteyen firmalardan normal fuar katılımı gibi para temin edildiğini ancak bu miktarın internet ortamından kaynaklı yüzde 80 daha az olduğunu söyledi.

Little Ceaser'dan Remax'dan katılım

Türkiye'nin ilk online franchise fuarında Little Ceaser'dan Remax'e kadar birçok sektörden 30 marka katılım sağladı.

Franchise bedellerinin firmadan firmaya, sektörden sektöre değişmekle birlikte 7 bin 500 liradan başladığı bilgisini veren Özdemir, bu rakamın 1,5 milyon dolara kadar çıktığını belirterek, "Mesela bir kimya firması var. Farklı kentlerde fabrika açmak istiyor. Bu fabrikaların kurulumunda rakam 1,5 milyon dolara kadar çıkıyor." diye konuştu.

Özdemir, franchise bedelinin yeme-içme sektöründe ortalama 30 bin dolardan başladığını, ancak global markalarda sadece isim hakkının 300-400 bin dolara kadar çıkabildiğini dile getirdi.

Türkiye'de her yıl 12 milyar lira civarında bir franchise bütçesinin oluştuğunu aktaran Özdemir, her yıl bin 500 markanın franchise vererek şube ağını genişlettiğini ifade etti.

Özdemir, son dönemde kurdaki oynaklık ve ekonomik aktivitedeki durgunluktan dolayı franchise bedellerinin düştüğüne işaret ederek, "Bazı firmalar yüzde 50'ye varan indirim uygulamaya başladı. Buna farklı ödeme seçeneklerini de ekliyorlar." ifadelerini kullandı.