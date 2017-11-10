  • 10 KASIM 2017, CUMA

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Türkiye'den Uzak Doğu'ya deniz salyangozu ihracatı

Türkiye'de tüketimi olmayan, sadece ihracata yönelik avlanan deniz salyangozu dış satımından ocak-ekim döneminde 5 milyon 750 bin 699 dolar gelir elde edildi.

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Türkiyeden Uzak Doğuya deniz salyangozu ihracatı

Türkiye deniz salyangozu ihracatından, yılın 10 aylık döneminde 5 milyon 750 bin 699 dolarlık gelir sağladı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) kayıtlarından derlediği bilgiye göre, Türkiye'den ocak-ekim döneminde 942 bin 875 kilogram deniz salyangozu ihraç edilerek, karşılığında 5 milyon 750 bin 699 dolar kazanıldı.

Söz konusu dönemde 4 milyon 565 bin 433 dolarlık ihracatla Güney Kore Cumhuriyeti ilk sırayı alırken, 587 bin 537 dolarlık ihracatla Çin Halk Cumhuriyeti ikinci, 326 bin 700 dolarlık ihracatla da Japonya üçüncü sırada yer aldı.

İhracatın yüzde 95'inin gerçekleştirildiği Doğu Karadeniz'den yılın 10 aylık döneminde Uzak Doğu'ya 898 bin 940 kilogram deniz salyangozu ihraç edilerek, 5 milyon 546 bin 477 dolar gelir sağlandı.

"İhracatın tamamına yakını Trabzon merkezli firmalarca yapıldı"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan yaptığı açıklamada, Doğu Karadeniz'in, Türkiye'den yapılan deniz salyangozu ihracatında yüzde 95'lik payla söz sahibi olduğunu söyledi.

Trabzon'un da bölge ihracatında ilk sırada yer aldığını dile getiren Gürdoğan, ihracatın tamamına yakınının Trabzon merkezli firmalar tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler: uzak doğu, salyangoz, Doğu Karadeniz
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