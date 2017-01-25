Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, Doğu Akdeniz doğalgaz kaynaklarının geliştirilmesi ve ihracı konusunda en güvenilir ve rekabetçi güzergahın Türkiye olduğunu belirtti.

TBMM Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre Altunyaldız, İngiltere'nin önde gelen düşünce kuruluşlarından Chatham House'da Ortadoğu ve Kuzey Afrika Enerji Konferansı'na katıldı.

'Türkiye bölge barışına hizmet eden her projenin yanındadır'

Altunyaldız burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bölge barışına hizmet eden her projenin yanında olduğunu belirtti. Ziya Altunyaldız, "Doğu Akdeniz doğalgaz kaynaklarının geliştirilmesi ve ihracı konusunda en güvenilir ve rekabetçi güzergah Türkiye." ifadesini kullandı.

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP) Türkiye'nin ve özellikle Avrupa'nın gaz güvenliğinin sağlanmasında son derece önemli olduğunu vurgulayan Altunyaldız, TANAP projesinde olduğu gibi Doğu Akdeniz gazının Avrupalı tüketiciye ulaştırılmasında da ana tedarikçi konumunda olunacağını bildirdi.

Altunyaldız, Rusya ile varılan mutabakatın ardından hızlanan Türk Akımı projesinde de Avrupa Birliği’nin Rus gazını bu hat üzerinden almak istemesi durumunda Türkiye'nin üzerine düşeni yapacağını kaydetti. AA