'Türk rokforu' artık tek elden üretilecek

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde üretilen ve "Türk rokforu" olarak nitelendirilen coğrafi işaret ve patent alan "Divle Obruk Peyniri", belli bir standardın yakalanması için yapılacak mandırada tek elden üretilecek.

Eski adı Divle olan köyde 36 metre derinliğinde 250 metre uzunluğunda, yerel halkın "obruk" ismini verdiği bir mağara bulunuyor. Birçok yerde bu tür mağaralar turizm amaçlı kullanırken Üçharman'da bu obruk yüz yıllardır "soğuk hava deposu" olarak hizmet veriyor.

Mayıs ayından itibaren Üçharman ile civarındaki köylerde koyun ve keçi sütünden geleneksel yöntemlerle yapılan peynirler özel hazırlanan kuzu ve oğlak derilerine basılıyor. Obruğa konulan peynir tulumları, yaklaşık 5 ay sonra içerideki bir bakteri sayesinde kıpkırmızı bir renk alıyor.

"Türk rokforu" olarak bilinen ve dünyanın en kaliteli peynirleri arasında gösterilen Divle Obruk Peyniri'nin gerçek değerini bulması ve markalaşması için çalışmalar devam ediyor.

"Tesis kurulum aşamasında"

Peynirin pazar sorunun olmadığını ancak üretimde standardın olması gerektiğini dile getiren Türkcan, şöyle devam etti:

"Kalitenin korunması için proje hazırladık. Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından kabul edildi. Burada bir mandıra kuracağız. Süt burada toplanacak, bölgedeki en iyi ustalarca peynir yapılıp derilere basılacak. Bir standart yakalanacak. Şu anda tesis kurulum aşamasında. Tek elden fakat yöresel bir üretim olacak."

Türkcan, obruğuna girmeyen hiçbir peynirin Divle Obruk Peyniri olmadığının altını çizerek, sahtecilere karşı tüketicileri uyardı.

Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı ise yılda sadece 45-50 ton arasında üretilen peynirin dünyada eşinin olmadığını vurguladı.

Kaynak: AA