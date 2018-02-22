Türk fındığına Çin'den büyük ilgi

Fındık Tanıtım Grubunun (FTG) 2000 yılından itibaren Uzakdoğu ülkeleri ve özellikle de Çin'de sürdürdüğü reklam ve tanıtım faaliyetleri meyve vermeye başladı. Çin'e satılan fındık miktarı son yıllarda büyük artış gösterdi.

Türkiye Çin'e 2007 yılında 712 bin 928 kilogram fındık satarken, bu rakam 2017 yılında 7 milyon 307 bin 265 kilograma yükseldi.

Çin'e 2007-2017 döneminde 26 milyon 74 bin 791 kilogram fındık ihraç edilerek, ülke ekonomisine 216 milyon 258 bin 538 dolar döviz girdisi sağlandı.

"Çin'e büyük önem veriyoruz"

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Edip Sevinç, Çin pazarına büyük önem verdiklerini söyledi.

Bu ülkeye yapılan ihracatta önemli ve sevindirici gelişmeler yaşandığını belirten Sevinç, "2000 yılından itibaren FTG, Uzakdoğu ülkelerine yönelik tanıtım ve reklam faaliyetlerine başladı. Bu ülkeler arasında da Çin ön plana çıkıyor. Yıllardır yapılan çalışmalar meyvesini veriyor." dedi.

"Türkiye'nin en önemli pazarı Avrupa ülkeleri"

Çin pazarının gelecekte Türkiye için daha da önemli bir pazar olacağına inandıklarını, rakamların da bu düşüncelerini desteklediğini dile getiren Sevinç, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin en önemli pazarı Avrupa ülkeleri. Son yıllarda artan ihracatla birlikte Avrupa'dan sonra Çin de Türkiye için önemli bir pazar haline gelmeye başladı. Gelecek için de çok umutluyuz. İhracat rakamları bunu destekliyor. Çin'in gelişiminin sürmesi ve Türkiye'nin de fındık politikasında hata yapmaması durumunda bu ülkeye olan ihracat miktarı daha da artacaktır."

Sevinç, Türkiye'nin rakipleriyle mücadele edebilmek için pazarını genişletmesi ve fındık üretimini artırması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin fındık ihracatından memnun olduklarını belirten Sevinç, "İhracat iyi gidiyor ama fındığın tedariki, üretimi ve veriminin artırılabilmesi de en az pazarlama kadar önemli. Çünkü olmayan bir şeyi satabilmek mümkün olmaz. Biz çok üreteceğiz. Rakiplerimiz sökecek bahçelerini. Türkiye'nin stratejisi bu olmalı." dedi.

Kaynak: AA