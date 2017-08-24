  • 24 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Turizmde 1,5 milyar dolar bayram geliri beklentisi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yayman, "Bayram tatili dolayısıyla 1,5 milyon turist ve 1,5 milyar dolar gelir elde edilmesini bekliyoruz" dedi.

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Turizmde 1,5 milyar dolar bayram geliri beklentisi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, bayram tatili dolayısıyla 1,5 milyon turist ve 1,5 milyar dolar gelir elde edilmesini beklediklerini söyledi.

24. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nin açılışı için geldiği Antalya'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Yayman, 10 günlük Kurban Bayramı tatilinin turizm sektörü açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Turizmcilerin geçen senenin yaralarını sardığını dile getiren Yayman, "Geçen seneki olumsuz olayları hatırlamak bile istemiyoruz. Bu sene rakamlar çok iyi. 2014 yılı rakamları henüz yakalanmasa bile geçen yılın çok üstünde turist sayısı var." diye konuştu.

Bayram tatilinde otellerin dolu olacağını ifade eden Yayman, "Bayram tatili dolayısıyla 1,5 milyon turist ve 1,5 milyar dolar gelir elde edilmesini bekliyoruz." dedi.

Antalya'da turizm çeşitliliği için yapılan çalışmalara değinen Yayman, Hindistan'la ilgili düğün turizmi konusunda önemli teşebbüslerde bulunulduğunu, Çin'den de turist getirilmesi için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Turizm şurası toplanacak

Turizmde ürün ve pazar çeşitliliğinin önemine vurgu yapan Yayman, şunları kaydetti:

"Sadece Rusya, Almanya değil, aynı zamanda Hindistan, Çin ve Arap turistleri de Türkiye'ye getirmeyi önemsiyoruz. Kasım ayı içerisinde Ankara'da turizm şurası yapacağız. Bakanımızın başkanlığında Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla şurada bu sorunların hepsini ele alacağız."

Etiketler: bayram tatili, kurban bayramı, turizm
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