'TMO 2 bin 800 ton fındık aldı'

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, yaklaşık iki aydan beri fındık piyasasında olan Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), üreticiden şu ana kadar 2 bin 800 ton ürün aldığını söyledi.

Soydan yaptığı açıklamada, 24 Nisan'dan bu yana fındık piyasasında olan TMO'nun başarıyla bu süreci yürüttüğünü belirtti.

Alımları sürdüren TMO'ya fındık veren üretici sayısının hayli fazla olduğuna işaret eden Soydan, özellikle haziran ayında üreticilerin TMO'ya ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Soydan, TMO'nun Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun, Düzce, Sakarya gibi illerde fındık alımı gerçekleştirdiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar TMO üreticiden 2 bin 800 ton fındık almış durumda. TMO'ya en çok ilgi Ordu'da var. Ordu'yu Terme ve Ünye ilçeleri izliyor. Birçok ilimizde serbest piyasada fındık fiyatı 8-9 lira seviyelerinde seyrederken, TMO 10 lira ve üzerinde alım gerçekleştiriyor. Bu durum karşısında üreticilerimizin ilk tercihi TMO oluyor. Ayrıca yetkililerden aldığımız bilgiye göre bundan sonrası için de TMO'dan randevu alan üreticilerimizin sayısı hayli fazla."

TMO'nun gelecek sezon da piyasada olmasını beklediklerini vurgulayan Soydan, "İnşallah yetkili makamlar bu yönde karar alır. Serbest piyasa koşullarının üreticilerimiz adına çok fayda sağlamadığı ortada. Bu noktada TMO modeli, üreticilerimizin hakkını sonuna kadar savunacaktır." dedi.

Soydan, zor günlerinde üreticilerin imdadına yetişen TMO'yu devreye sokan hükümet yetkililerine de teşekkür etti.