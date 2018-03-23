Tıbbi ve aromatik bitki ihracat hedefi 5 milyar dolar

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar’da gerçekleşen 3. Tıbbi Aromatik Bitkiler Çalıştayı’na katıldı.
Bakan Eroğlu, tıbbi ve aromatik bitkilerde hedefin 5 milyar dolarlık bir ihracat rakamına ulaşmak olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:
“Ufkumuzu genişletmemiz gerekiyor”
Bakan Eroğlu, tıbbi ve aromatik bitkilerde ufkun genişletilmesi gerektiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:
“Tıbbi denilince bunun başında Sağlık Bakanlığı'dır. Biz sağ, sol koluyuz. Hepimiz birbirimizin rakibi değil, bir birbirimizin tamamlayıcısıyız. Gelin hep birlikte bu işe el artalım. İlk defa Sağlık Bakanlığımız bununla ilgili Daire Başkanlığı kurdu. Artık Türkiye’de değil bizim ufkumuzu genişletmemiz gerekiyor. Malezya’da çok büyük pazar var. Biz bu sahada işbirliğini geliştirmek istiyoruz. Meksika ile de bu işleri daha da geliştirmek istiyoruz. Doğa Koruma Milli Parklara da görev vermiştik. Nuh’un Gemisi veri tabanında genişletmek için karar aldık. Her türlü veriye ulaşa bileceksiniz. Yapılacak çok fazla işi var. Potansiyel çok, bunları değerlendirmek çok önemli."
Kaynak: İHA