Tıbbi ve aromatik bitki ihracat hedefi 5 milyar dolar

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar’da gerçekleşen 3. Tıbbi Aromatik Bitkiler Çalıştayı’na katıldı.

Bakan Eroğlu, tıbbi ve aromatik bitkilerde hedefin 5 milyar dolarlık bir ihracat rakamına ulaşmak olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Tıbbi aromatik bitkiler konusunda herkese kapılarımız açık. Bu konuda araştırma yapmak isteyen herkese kapımız açık. Özellikle 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve yeşil bir Türkiye’yi inşa edelim diye seferberlik başlattık. 2023 yılına kadar dünyada her insan için bir fidan seferberliği yani 7 milyar fidan toprakla buluşacak. Bunu hep birlikte yapacağız. 3 bin 600’ü endemik bitki var. Bu tıbbi aromatik bitkiler çok önemli. Biz çok geri kalmışız. Kocakarı ilacı demişiz. Şu anda dünyada 115 milyar dolar pazar var. Sadece 600 milyon dolarlık ihracat yapabiliyoruz. İlaç sanayinde tıbbi bitkilerin önünü açmak için her türlü desteği veriyoruz. Hedefimiz 5 milyar dolarlık ihracat rakamını yakalamak."

“Ufkumuzu genişletmemiz gerekiyor”

Bakan Eroğlu, tıbbi ve aromatik bitkilerde ufkun genişletilmesi gerektiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Tıbbi denilince bunun başında Sağlık Bakanlığı'dır. Biz sağ, sol koluyuz. Hepimiz birbirimizin rakibi değil, bir birbirimizin tamamlayıcısıyız. Gelin hep birlikte bu işe el artalım. İlk defa Sağlık Bakanlığımız bununla ilgili Daire Başkanlığı kurdu. Artık Türkiye’de değil bizim ufkumuzu genişletmemiz gerekiyor. Malezya’da çok büyük pazar var. Biz bu sahada işbirliğini geliştirmek istiyoruz. Meksika ile de bu işleri daha da geliştirmek istiyoruz. Doğa Koruma Milli Parklara da görev vermiştik. Nuh’un Gemisi veri tabanında genişletmek için karar aldık. Her türlü veriye ulaşa bileceksiniz. Yapılacak çok fazla işi var. Potansiyel çok, bunları değerlendirmek çok önemli."

Kaynak: İHA