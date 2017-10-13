  • 13 EKIM 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 18º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.658
    EURO 4.321
  • BIST 106171.77
    ALTIN 151.755
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » THY'den Ankara çıkışlı yeni seferler

THY'den Ankara çıkışlı yeni seferler

Türk Hava Yolları (THY), başkent Ankara’dan 29 Ekim’de Frankfurt’a, 30 Ekim’de Viyana ve Berlin’e, 31 Ekim’de ise Paris’e direkt seferler başlatacak.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
THYden Ankara çıkışlı yeni seferler

Türk Hava Yolları (THY), başkent Ankara’dan 29 Ekim’de Frankfurt’a, 30 Ekim’de Viyana ve Berlin’e, 31 Ekim’de ise Paris’e direkt seferler başlatacak.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, THY, Ankara’yı Avrupa’nın dört bir yanı ile buluşturuyor. Ay sonundan itibaren Ankara’dan yurt dışına başlayacak direkt uçuşlar ile Türkiye’nin başkenti, Avrupa’nın 4 büyük şehri ile buluşturulacak.

THY, Ankara’dan 29 Ekim’de Frankfurt’a, 30 Ekim’de Viyana ve Berlin’e, 31 Ekim’de ise Paris’e başlatacağı direkt seferler ile Ankara’nın sahip olduğu potansiyelin ve gösterdiği gelişimin daha da ileriye taşınmasına destek olacak.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, 28 Eylül’de katıldığı Ankara Ticaret Odası Toplantısı'nda, yaptığı açıklamada, "Ankara'yı Anadolu'nun dünyaya açılan bir penceresi olarak görme vizyonuna biz de inanıyor ve destek veriyoruz." diyerek, Ankara’yı yurt dışına taşıyacak direkt sefer planlamalarının müjdesini vermişti.

Etiketler: Türk Hava Yolları, THY'den Ankara çıkışlı yeni seferler
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER