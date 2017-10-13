THY'den Ankara çıkışlı yeni seferler

Türk Hava Yolları (THY), başkent Ankara’dan 29 Ekim’de Frankfurt’a, 30 Ekim’de Viyana ve Berlin’e, 31 Ekim’de ise Paris’e direkt seferler başlatacak.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, THY, Ankara’yı Avrupa’nın dört bir yanı ile buluşturuyor. Ay sonundan itibaren Ankara’dan yurt dışına başlayacak direkt uçuşlar ile Türkiye’nin başkenti, Avrupa’nın 4 büyük şehri ile buluşturulacak.

THY, Ankara’dan 29 Ekim’de Frankfurt’a, 30 Ekim’de Viyana ve Berlin’e, 31 Ekim’de ise Paris’e başlatacağı direkt seferler ile Ankara’nın sahip olduğu potansiyelin ve gösterdiği gelişimin daha da ileriye taşınmasına destek olacak.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, 28 Eylül’de katıldığı Ankara Ticaret Odası Toplantısı'nda, yaptığı açıklamada, "Ankara'yı Anadolu'nun dünyaya açılan bir penceresi olarak görme vizyonuna biz de inanıyor ve destek veriyoruz." diyerek, Ankara’yı yurt dışına taşıyacak direkt sefer planlamalarının müjdesini vermişti.