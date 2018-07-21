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THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı: Hedeflerin üzerinde rakamlara ulaştık

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, 2018'de hem THY hem de Turkish Cargo'nun hedefledikleri rakamların üzerine çıktıklarını belirtti.

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THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı: Hedeflerin üzerinde rakamlara ulaştık

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, bu yıl hem THY hem de Turkish Cargo olarak hedeflerin üzerinde rakamlara ulaştıklarını açıkladı.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, CNN International'da yayınlanan ekonomi programı "Quest"e katılan Aycı, THY'nin başarı hikayesini anlattı.

"Muhteşem lokasyon, kusursuz organizasyon" 

THY'yi bugünkü başarısına taşıyan dönüm noktalarını, stratejik fırsatları ve hedefleri aktaran Aycı, başarılarını "Muhteşem lokasyon, kusursuz organizasyon" olarak tanımladı.

"İstanbul dünyanın en çok ziyaret edilen 6. merkezi"

Aycı, İstanbul’un dünyanın en çok ziyaret edilen altıncı merkezi olduğunu, İstanbul’u bir marka değeri olarak değerlendirdiklerini belirterek, "İstanbul’un sahip olduğu eşsiz güzellikleri, tarihi ve lokasyonu, planlı, programlı ve organize çalışmalar ile tamamlıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

İlker Aycı, şirketin bugün geldiği noktada kriz yönetiminin de büyük bir önemi bulunduğunu, 2015 yılında rekor gelir elde eden şirketin başarısının süreklilik arz ettiğini, ancak 2016 yılında yaşanan ve havacılık dünyasını direkt etkileyen olaylar nedeniyle başarı sürecinin duraksadığını kaydetti.

"Hedeflerin üzerinde rakamlara ulaştık"

Rekorun hemen ardından kısa süreli bir düşüş yaşanan rakamların 2017 yılında toparlandığını, başarı sürecinin kaldığı yerden devam ettiğinin altını çizen Aycı, "Bu yıl hem THY hem de Turkish Cargo olarak hedeflerin üzerinde rakamlara ulaştık." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: turkish cargo, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker , THY
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