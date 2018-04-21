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Buradasınız : » » THY ve TAI’nin ortak ürettiği 'kabin içi mutfak ekipmanları' Çin pazarına giriyor

THY ve TAI’nin ortak ürettiği 'kabin içi mutfak ekipmanları' Çin pazarına giriyor

Çin merkezli Donghai Hava Yolları, Galley’lerin tasarımı ve üretimi konusunda THY ve TAI firmalarının ortak teşebbüsüyle kurulan TCI Kabin İçi Sistemleri ile çalışmaya karar verdi.

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THY ve TAInin ortak ürettiği kabin içi mutfak ekipmanları Çin pazarına giriyor

2011 yılında Türk Hava Yolları (THY) ve TAI(Türk Havacılık ve Uzay Sanayi) firmalarının ortak teşebbüsü ile kurulan ve 2015 yılından beri Boeing’in “Global Offerable” listesinde olan TCI (Turkısh Cabin Interrior), Çin merkezli Donghai Hava Yolları’nın alacağı yeni 10 adet B737 MAX-8 siparişi için Galley olarak adlandırılan kabin içi mutfak ekipmanları konusunda anlaşma sağladı. Bu anlaşma, Çin Havacılık pazarına giriş açısından TCI için önemli bir kilometre taşı olma özelliği taşıyor. Anlaşma kapsamında uçakların havayolu şirketine teslimi 2019 yılında başlayacak. 

TCI, halihazırda Airbus ve Boeing uçaklarının kabin içi ürünlerinin tasarımı ve üretimi konularında aktif olarak çalışıyor. Avrupa’nın en büyük MRO (bakım, onarım ve yenileme) merkezi olan HABOM-İstanbul’da hizmet veren TCI, yenilikçi ürün tasarımı ve müşteri memnuniyetine verdiği önem gibi faktörlerle yakın gelecekte Uçak Kabin İçi Endüstrisi’nde global bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. TCI, Donghai Hava Yolları ile yaptığı anlaşma öncesinde Jet Airways ile 79, SpiceJet ile 155 ve Azerbaijan Airlines (AZAL) ile 10 uçağın Galley’lerinin tasarımı ve üretimi konusunda anlaşmalar gerçekleştirmişti.

Donghai Hava Yolları Çin’in ilk özel hava yolu olarak 2002 yılında kuruldu. Shenzhen Bao’an Uluslararası Havalimanı’nda yerleşik olan ve Çin’de 41 şehre uçuş yapan şirket, ilk uluslararası uçuşunu Shenzhen ile Utapao arasında 2017 yılında gerçekleştirdi. Donghai Hava Yolları, yerel ve uluslararası rotalarda hizmet veren ve çoğunlukla Boeing B737-800 uçaklarından oluşan genç bir filoya sahip.

Kaynak: İHA 

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