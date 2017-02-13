Tatilciler 'erken rezervasyon' kampanyalarına akın etti

Türkiye'de iç turizmi canlandırmak ve vatandaşlara avantajlı ödeme imkanlarıyla tatil fırsatı sunmak amacıyla 12 Aralık'ta başlatılan erken rezervasyon kampanyasına talep, 3 ayda 2 milyon 600 bini geçti.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, yüzde 45 ila 50 arasında indirim kolaylığı, kredi kartıyla taksitli ödeme imkanı, havayolu uçuşlarında indirim gibi birçok imkan barındıran kampanyanın yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Kampanyanın 12 Aralık'ta başladığını anımsatan İşler, "Kampanyanın asıl amacı, yabancıların ülkemizde tatil yaparken yararlandığı avantajlardan kendi vatandaşlarımızın da yaralanmasını sağlamaktı. Yabancıların en büyük avantajı 1 yıl önceden alım yapmalarıydı. Türk turistler ise özellikle temmuz ve ağustos ayları için son anda karar vermenin dezavantajını yaşıyorlardı." dedi.

İşler, erken rezervasyonda elde edilen rakamların moral verdiğini, bu yıl turizmde dış pazardan kaynaklanan kaybın telafi edebileceğine ilişkin göstergeler bulunduğunu kaydetti.

Türkiye turizminde yerli turistin payının 2015 yılına kadar yüzde 15 civarında olduğunu, bu payın kampanyalar sayesinde hızla arttığına işaret eden İşler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen sene ilk 5 aylık dönemde aldığımız erken rezervasyon miktarı 5 milyon 400 bine yakındı. Bu yıl daha da iyimseriz. Bu sezon aralık ayında başlattığımız kampanya 3 ayı tamamladı. Şu an TÜROFED'in elindeki verilere göre yaklaşık 2 milyon 600 bin gibi bir rakama ulaştığını görüyoruz. Bu sevindirici bir rakamdır. Havalar ısındıkça rezervasyonlar artacaktır.

2017 yılında iç pazarın turizm sektörü için ne denli önemli olduğunu, krizlere karşı dayanıklılık sağladığını göreceğiz. Ben 5 milyonu yine aşacağımıza inanıyorum. Erken rezervasyonla artık yerli turist, turizmimizde baş aktör olarak öne çıkmıştır. Yabancı turistin önceden ucuza satın alma avantajı kaybolmuştur. Onların yerine yerli turistin, söz sahibi olma hakkı doğmuştur."

"Milli duruş etkili oldu"

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu da kayıtların temmuz ve ağustos döneminde yoğunlaştığına dikkati çekerek, yüzde 50'ye varan indirim ve 9 taksit imkanını kaçırmak istemeyen çok sayıda vatandaşın kampanyaya ilgi gösterdiğine işaret etti.

Genelde Akdeniz Bölgesi'ndeki tesislere ilginin gözlendiği kampanyanın 31 Mayıs'a kadar devam edeceğine işaret eden Polatoğlu, kampanyaya genelde kamu çalışanlarının ilgi gösterdiğini kaydetti.

Polatoğlu, şöyle konuştu:

"Kamu çalışanları, tatil planlarını daha rahat bir şekilde önceden yapabiliyor. Erken rezervasyonun ilgi görmesinde döviz kurundaki artış, yurt içindeki tatil olanaklarının ucuzlaması ve vatandaşların ülke turizmindeki sıkıntıyı gidermek için gösterdiği 'milli duruş' da etkili oldu." AA