Ekonomi Bakanlığınca, çeşitli ülkelerden yapılan bazı tarım ürünlerinin ithalatında uygulanacak tarife kontenjanları açıklandı.

Avrupa Birliği çıkışlı, Arnavutluk, Bosna Hersek, Fas, Gürcistan, İran, Makedonya, Moldova, Morityus, Sırbistan, Şili, Tunus ve Ürdün menşeli bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ithalatında tarife kontenjanı uygulanmasına ilişkin tebliğlerle Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğler, belirli bir dönemde gümrük vergisinde ve/veya diğer mali yüklerde indirim yapılan ya da muafiyet sağlanan ithalat miktarlarını düzenliyor.