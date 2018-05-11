TANAP projesi, 12 Haziran'da devreye giriyor

Azerbaycan doğalgazı, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı TANAP ile Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınacak.

Projenin açılış tarihi belli oldu. Açıklama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'tan geldi.

Bursa'da konuşan Albayrak, projenin 12 Haziran'da devreye alınacağını söyledi.

"TANAP projemiz Allah'ın izniyle 12 Haziran tarihinde sayın Cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile birlikte bir çok önemli devlet başkanı ve üst düzey bakanların da katılımıyla hizmete alıyoruz. İşte Avrupa Nabuko'yu yıllarca konuşup bir adım yol alamayıp sonlandırırken Türkiye Azerbaycan işbirliğiyle bu dev yatırım hayata geçiyor."

Albayrak, Akdeniz'de bu yaz ilk derin deniz sondajın gerçekleştirileceğini de sözlerine ekledi.

"Yaz bitmeden Akdeniz'de ilk derin-sığ her ikisi açısından da bakıldığında tek tek sondajlarımız başlıyor."

Kaynak: TRT Haber