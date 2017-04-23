Sismik arama gemimiz Akdeniz'de

"Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında en fazla önem verilen alanlardan biri olan deniz aramacılığında kullanılacak Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisi 21 Nisan'da Doğu Akdeniz'de çalışmalarına başladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, 31 Aralık 2012'de 130 milyon dolara satın alınan, iki ve üç boyutlu sismik arama yapabilme özelliğine sahip Barbaros Hayrettin Paşa gemisi, Enerji ve Tabii Kaynakalar Bakanı Albayrak'ın sık sık vurguladığı "aramacılık ve sondaj çalışmalarındaki agresif sürecin" ilk adımı oldu.

Akdeniz'deki çalışmalarına 21 Nisan'da başlayan Barbaros Hayrettin Paşa sismik arama gemisi, 31 Mayıs'a kadar Akdeniz'de faaliyetlerine devam edecek.

Daha önce de Akdeniz ve Karadeniz'de sismik araştırmalar yapan gemi, denizin 8 kilometre altındaki jeolojik yapıları inceleyebiliyor, iki ve üç boyutlu sismik veri toplayabiliyor. Brüt 4 bin 711 ton ağırlığındaki arama gemisi, yön ve pozisyon tayinini uydu haberleşmesiyle otomatik olarak yapabiliyor. Uzunluğu 84, genişliği 21,6 metre olan gemide bir helikopter pisti bulunuyor.

Ayrıca, buzullarda çalışma özelliğine de sahip gemi, dizel itici gücüyle çalışıyor. Barbaros Hayrettin Paşa, sismik ses kaynağı, yüksek özellikli katalitik çeviricileri, çift gövdesi ve su temizleme sistemleriyle en çevreci gemilerden biri olarak nitelendiriliyor.