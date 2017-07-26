Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Kapalıçarşı'da 3,5700 liradan alınan dolar 3,5720 liradan satılıyor. 4,1560 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,1580 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5610 lira, avronun satış fiyatı ise 4,1660 lira olmuştu.
İstanbul serbest piyasada dolar 3,5720, avro 4,1580 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 3,5700 liradan alınan dolar 3,5720 liradan satılıyor. 4,1560 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,1580 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5610 lira, avronun satış fiyatı ise 4,1660 lira olmuştu.