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Şekerbank 5 yıl vadeli konut kredi faizini yüzde 0,98'e indirdi

Şekerbank, 500 bin TL'ye kadar olan konut kredilerinde 60 aya kadar olan vadelerde aylık faiz oranını yüzde 0,98'e düşürdü.

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Şekerbank 5 yıl vadeli konut kredi faizini yüzde 0,98e indirdi

Şekerbank'tan yapılan açıklamaya göre, 60 aya varan vadelerde uygulanacak indirimle banka ilk defa konut kredisi kullanacak olan bireylere 500 bin TL'ye kadar olan konut kredisi taleplerinde faiz oranlarını yüzde 0,98'e çekti.

Konut kredisi faizlerinde indirime giden öncü bankalardan Şekerbank'ta indirimli faiz oranları bugünden itibaren geçerli olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze, ekonominin inişli çıkışlı her döneminde lokomotif sektörlerin başında gelen konut sektöründe yaşanacak canlılığın tüm faaliyet alanlarını pozitif yönde etkileyecek potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Taze, "Bu kapsamda biz tüm faaliyetlerimizin temelinde yatan sorumlu bankacılık geleneğimizle hem konut sektörünü ivmelendirerek ekonomimize katkı sağlamak hem de ilk kez konut kredisiyle ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızı desteklemek amacıyla faiz oranlarımızda indirime gittik. Özellikle Anadolu’daki tabana yaygın müşteri profilimizle ekonomik büyümeyi tabana yayarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmeye devam edeceğiz." dedi. 

Kaynak: AA

Etiketler: şekerbank, konut, kredi, faiz
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