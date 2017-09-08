  • 08 EYLÜL 2017, CUMA

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Sanayi üretimi temmuzda arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi temmuzda yıllık bazda yüzde 14,5 arttı.

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Sanayi üretimi temmuzda arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,5, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise temmuzda hazirana göre yüzde 2,3 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, temmuzda haziran ayına göre yüzde 2,3 yükseldi.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,5 artış gösterdi.

Öte yandan, arındırılmamış sanayi üretim endeksinde, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,6 artış kaydedildi.

Etiketler: Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, sanayi üretimi
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