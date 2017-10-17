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Buradasınız : » » Rusya domates için Türkiye'nin adımlarını bekliyor

Rusya domates için Türkiye'nin adımlarını bekliyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Dvorkoviç, Türkiye’den domates ithalatıyla ilgili, “Türkiye’nin de Rus tarım ürünlerine yönelik yapıcı adımlarını bekliyoruz.” dedi.

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Rusya domates için Türkiyenin adımlarını bekliyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Türkiye’den 4 firmadan 50 bin tonluk domates alımına başlanabileceğini belirterek, “Ancak bu konuda Türkiye’nin de Rus tarım ürünlerine yönelik yapıcı adımlarını bekliyoruz.” dedi.

Dvorkoviç, Rus devlet kanalı Rossiya 24’e yaptığı açıklamada, Türkiye’den domates ithalatıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’den 4 firmadan toplam 50 bin ton domatesi, aralık-nisan döneminde alabileceklerine işaret eden Dvorkoviç, “Ancak bu konuda Türkiye’nin de Rus tarım ürünlerine yönelik yapıcı adımlarını bekliyoruz.” diye konuştu.

"Makul bir çözüm bulmak istiyoruz"

Dvorkoviç, gerek Rusya’nın, gerekse Türkiye’nin kabul edebileceği makul bir çözüm bulmak istediklerini bildirdi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bir süre önce yaptığı açıklamada, Ekonomi Bakanlığının 9 Ekim itibarıyla Rusya'dan ithal edilen bazı tarım ürünleri için konsolosluk ya da ticari ateşe onay şartı aramaya başladığını açıklamıştı. Söz konusu şart, buğday, ham ayçiçek yağı, mısır, kuru bezelye, çeltik, ayçiçeği küspesi ve makarnalık buğday ürünlerini kapsıyor.

Etiketler: rusya, domates
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