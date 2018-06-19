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Rus rublesinde 'ticaret savaşı' endişesi

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşına yönelik endişeler nedeniyle Rus rublesi değer kaybediyor.

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Rus rublesinde ticaret savaşı endişesi

Rus rublesi, günün ilk yarısında dolar karşısında yüzde 1,1 düşerek 2 Mayıs’tan bu yana ilk defa 64 seviyesine indi. Rus rublesi, dolar karşısında 64,19’a, euro karşısında da yüzde 0,7’lik kayıpla 74,29 seviyesine düştü.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının büyümesine yönelik endişeler nedeniyle yatırımcıların riskli varlıklara yönelik ilgisinin azaldığını ifade etti.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile bazı petrol üreticisi ülkeler arasında varılan üretim kısıntısı anlaşmasındaki üretim kotalarının artırılacağına yönelik beklentiler nedeniyle petrol fiyatlarında yaşanan düşüş de ruble üzerinde aşağı yönlü baskı yaratıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: ticaret krizi, rusya, Ruble, Euro, döviz, dolar, çin, abd
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