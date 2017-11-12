Rekor üstüne rekor kıran Borsa İstanbul'a rağbet büyük

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde tarihi zirvelerin görülmesi yatırımcıları borsaya çekerken, bu yılın 9 aylık dönemde 6 binin üzerine yeni yatırımcı borsaya giriş yaptı.

Ekim ayında önceki ay kapanışına göre yüzde 7,03 değer kazanarak 110.143 puanla tüm zamanların en yüksek aylık kapanış rekorunu kıran BIST 100 endeksi, 6 Kasım'da 115.093 puanla tarihi zirvesini gördü.

Endeksin rekor üstüne rekor kırması başta yerli yatırımcılar olmak üzere ABD'den ve Avrupa'dan çok sayıda yabancı yatırımcıyı borsaya çekti.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerinden derlediği bilge göre borsada işlem yapan yatırımcı sayısı geçen yıl sonunda 9 bin 485'i yabancı ve 1 milyon 31 bin 309'u yerli olmak üzere toplam 1 milyon 40 bin 794 oldu.

Eylül sonu itibarıyla yerli yatırımcı sayısı geçen yıl sonuna kıyasla 6 bin 61 artarak 1 milyon 37 bin 370'e, yabancı yatırımcı sayısı da 35 artarak 9 bin 520'ye yükseldi. Böylece toplam yatırımcı sayısı 6 bin 96'lık artışla 1 milyon 46 bin 890'a ulaştı.

Kaynak: AA