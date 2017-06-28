  • 28 HAZIRAN 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Piyasalarda gün ortası borsa, döviz ve altın

Piyasalarda gün ortası borsa, döviz ve altın

Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,31 değer kazanarak 99.947,86 puana çıktı.

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Piyasalarda gün ortası borsa, döviz ve altın

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,31 artarak 99.947,86 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 309,21 puan değer kazandı. Cuma günü 99.638,65 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bayram tatili sonrası haftanın ilk işlem gününe 199,51 puan ve yüzde 0,20 azalışla 99.439,14 puandan başladı. Endeks en düşük 99.418,58 puanı, en yüksek ise 100.030,84 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,03, sanayi endeksi yüzde 1,06, teknoloji endeksi ise yüzde 0,01 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,16 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 210'u değer kazandı, 133'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Ereğli Demir Çelik , Koza Anadolu Metal Madencilik ve Kardemir (D) Grubu oldu.

Altının onsu 1.252,20 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 10,89, bileşik getirisi yüzde 11,19 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1363, sterlin/dolar paritesi 1,2814, dolar/yen paritesi 112,18 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,5330 liradan, avro 4,0170 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.252,20 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 46,59 dolardan işlem görüyor. 

Etiketler: döviz fiyatları, altın fiyatları, borsa istanbul
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