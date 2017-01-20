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Buradasınız : » » Piyasalarda gün ortası borsa, döviz ve altın

Piyasalarda gün ortası borsa, döviz ve altın

Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,14 değer kaybederek 82.185,81 puana düştü.

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Piyasalarda gün ortası borsa, döviz ve altın

Borsa İstanbul 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,14 azalarak 82.185,81 puana geriledi. 

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 114,51 puan değer kaybetti. Dün, 82.300,32 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 50,64 puan ve yüzde 0,06 yükselişle 82.350,96 puandan başladı. Endeks en düşük 81.997,22 puanı, en yüksek ise 82.605,97 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,03, teknoloji endeksi yüzde 0,55 ve sanayi endeksi yüzde 0,43 değer kaybetti, hizmetler endeksi ise yüzde 0,32 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 170'i değer kazandı, 158'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Pegasus, Türk Hava Yolları, Beşiktaş ve Halkbank oldu.

Altının onsu 1.200,27 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,03, bileşik getirisi yüzde 11,33 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0644, sterlin/dolar paritesi 1,2290, dolar/yen paritesi 115,19 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,8280 liradan, avro 4,0750 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.200,27 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 54,71 dolardan işlem görüyor.  

 

Etiketler: döviz fiyatları, altın fiyatları, borsa istanbul, BIST 100
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