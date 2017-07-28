  • 28 TEMMUZ 2017, CUMA

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Buradasınız : » » 'Piyasada 40 bin ikinci el ithal araç olduğunu tahmin ediyoruz'

'Piyasada 40 bin ikinci el ithal araç olduğunu tahmin ediyoruz'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, "İkinci el ithal araçlara yönelik düzenleme kapsamında, piyasada yaklaşık 40 bin aracın bulunduğunu düşünüyoruz" dedi.

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Piyasada 40 bin ikinci el ithal araç olduğunu tahmin ediyoruz

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ikinci el ithal araç düzenlemesinden yararlanmak isteyenlere çağrıda bulunarak, "Piyasada yaklaşık 40 bin aracın bulunduğunu düşünüyoruz. İlgili gümrük idarelerine 31 Temmuz'a kadar başvuran ve ÖTV'nin yüzde 25'ini ödeyen vatandaşlar, araçlarını geri alabiliyorlar." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tüfenkci, NTV'de katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gümrükten sıfır araç olduğu sanılıp yurda sokulan ancak daha sonra ikinci el olduğu anlaşılan araçlara yönelik düzenlemeyi hayata geçirdiklerini hatırlatan Bakan Tüfenkci, "31 Temmuz 2017'de süre sona erecek. Bu tip sıkıntıları olan vatandaşların 31 Temmuz'a kadar bu imkandan faydalanmalarını istiyoruz. İlgili gümrük idarelerine başvuran ve ÖTV'nin yüzde 25'ini ödeyen vatandaşlar araçlarını geri alabiliyorlar. Yaklaşık 40 bin aracın piyasada olduğunu düşünüyoruz, 31 Temmuz'a kadar başvuruları alıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tüfenkci, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi çalışmalarıyla ilgili de bilgi verdi.

Gıda piyasası aktörlerinin stokçuluk ve fırsatçılık yapmamalarını sağlayarak, üreticinin ve tüketicinin kazandığı bir mekanizma oluşturmayı amaçladıklarını kaydeden Bülent Tüfenkci, sebze meyvede zayiatı önleyecek tedbirler aldıklarını ve uzun vadede lisanslı depoculuğun artmasını istediklerini vurguladı.

"Ev hanımlarının emekleri ticarileşiyor"

Kooperatiflerin teşvik edilmesi ve ekonominin unsurları haline getirilmesi gerektiğine işaret eden Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Özellikle ev hanımlarımızın kendi ürettikleri örneğin reçeller, pekmez, el işi ürünler, oyalar gibi… Bunların bir araya getirilerek, hem belirli bir ölçeğe ulaştırmak hem de bu belli ölçeğin pazarlama kanallarını oluşturmak bu anlamda biz rol alıyoruz. Bununla ilgili Türkiye'de 148 kadın kooperatifimiz var ve bunlara destek olmaya çalışıyoruz, yeni kurulurken bunlara küçük destekler sağlıyoruz."

Bakan Tüfenkci, esnaf ve sanatkarları e-Ticaret'e entegre etmek istediklerine değinerek, onların yer aldığı e-Ticaret portalları oluşturacaklarını da aktardı.

Etiketler: Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ikinci el ithal araç düzenlemesi
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