Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: Dünyanın en büyük barajlarını biz yapıyoruz

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Muş Valiliği, Türk Tarih Kurumu, Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Malazgirt Meydan Muharebesi ve Sultan Alparslan Uluslararası Sempozyumu" başladı.

Eroğlu, 1071'in aslında tarihte bir mihenk taşı olduğunu anlattı. Sultan Alparslan'ın Bizans ordusunu yenerek büyük zafer elde ettiğini ifade eden Eroğlu, şöyle konuştu:

"Sultan Alparslan'ı, kahramanlarımızı şükranla minnetle yad ediyoruz çünkü Anadolu'nun kapılarını bize açtı. Buraları bize vatan yaptılar. Bu zaferi her zaman hatırlayacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan zaferi özellikle kutlamak istedi. Geçen sene 26 Ağustos'ta Malazgirt'e gittik. 100 bin kişi zaferin yıl dönümünde orada olmak istedi. Bu merasimden sonra Cumhurbaşkanımız bana talimat verdi. Biz de orayı milli park olarak ilan ettik ve proje hazırlandı. Bugün öğleden sonra Muş tarihinin en büyük yatırımının temelini atacağız. Bugün Muş için önemli bir gündür."

"Gölet inşaatında dünya birinciliği bizde"

"Dünyanın en büyük barajlarını biz yapıyoruz. En ileri teknolojilerini kullanıyoruz. Dünyada baraj yapımında ilk üçe giriyoruz, gölet inşaatında dünya birinciliği bizde." diyen Eroğlu, geçmiş yıllarda "Yabancılar her şeyi yapar biz yapamayız" gibi bir anlayışın olduğunu, ömrü boyunca bu algıyı değiştirmek için çaba gösterdiğini söyledi.

Eroğlu, şu anda dünyanın en ileri projelerini yaptıklarını, birlik ve beraberliklerini artırmaları durumunda yapamayacakları hiçbir şeyin olmadığını dile getirdi.

10 dev projeden 6'sı Türkiye'de

İHA ve SİHA'ları yaptıklarını, 15 Temmuz alçak darbe girişimine rağmen ekonominin dimdik ayakta olduğunu vurgulayan Eroğlu, şöyle konuştu:

"Dünyada büyümede birinci ülkeyiz. Dünyadaki 10 dev projeden 6'sı Türkiye'de. Bizim millete hizmet etme sevdamız var. Büyük hedeflerimiz var. Büyük hedefi olmayan milletler tarih sahnesinden silinir. Kızıl elmamız var bizim. Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında en büyük 10 ekonomisinden biri olacağız. Gençlerimiz bizim için çok önemli.

1071 büyük zaferin bininci yılı kutlandığında Türkiye küresel büyük bir güç olacak. Yeter ki birlik beraberlik kardeşliğimizi daha da pekiştirelim. Türkiye'nin bahtı açık. Biz yükselişteyiz onlar inişte. Birlikte çalışacağız. Allah bizi, FETÖ, PKK, DEAŞ, PYD gibi bütün terör örgütlerinden muhafaza etsin, onlara silah destek veren, ülkemiz üzerinde plan kuran bütün devletleri tarih sahnesinden silsin."

Sempozyumda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek de birer konuşma yaptı.

Muş Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, İl Jandarma Alay Komutanı Albay İsmail Şahin, kurum amirleri ve öğrencilerin de izlediği sempozyum 2 gün sürecek.

Kaynak: AA