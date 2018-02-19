OECD bölgesinde büyüme son çeyrekte yavaşladı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bölgesinde geçen yılın son çeyreğinde reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüme oranı, bir önceki döneme göre gerileme kaydederek yüzde 0,6 düzeyinde gerçekleşti.

OECD'nin 2017 Yılı 4. Çeyrek Büyüme Verileri açıklandı. Verilere göre, OECD bölgesinde 2017'nin üçüncü çeyreğinde yüzde 0,7 olarak gerçekleşen GSYH büyüme oranı, aynı yılın son çeyreğinde yüzde 0,6'ya geriledi. Geçici veriler baz alınarak yapılan hesaplamada, büyük ekonomilerden Japonya'da aynı dönemde büyüme yüzde 0,6'dan yüzde 0,1'e gerileyerek önemli bir düşüş kaydetti.

Geçen yılın 3. çeyreğine kıyasla 4. çeyreğindeki büyüme oranı ABD'de yüzde 0,8'den yüzde 0,6'ya, Almanya'da ise yüzde 0,7'den yüzde 0,6'ya geriledi. İtalya'da ise aynı dönemde söz konusu oran yüzde 0,4'ten yüzde 0,3'e düştü.

Verilere göre Fransa'da geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,5 olan büyüme oranı son çeyrekte yüzde 0,6'ya çıkarken, İngiltere'de bu oran yüzde 0,4'ten yüzde 0,5'e yükseldi.

Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nde ise aynı dönemde büyüme oranı yüzde 0,7'den yüzde 0,6'ya geriledi.

Bu arada geçici rakamlara göre OECD Bölgesinde 2017 yılı GSYH büyüme oranı yüzde 2,5 olarak gerçekleşti. Bu oran 2016 yılı için yüzde 1,8 olarak gerçekleşmişti.

Büyük ekonomiler arasında Almanya yüzde 2,9 ile en yüksek yıllık büyüme oranını yakalarken, İngiltere yüzde 1,5'lik oranla aynı dönemde en düşük büyüme oranını gerçekleştirdi.

Kaynak: AA