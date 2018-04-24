MÜSİAD’dan Kafkasya’ya yeni ticaret kapısı

Türk iş insanlarının dünyaya açılmasına öncü olan Müstakil İş Adamları Derneği MÜSİAD yurt dışı şubelerine bir yenisini daha ekledi. Gürcistan’a açılan yeni şube ile iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması hedefleniyor.

Kafkas coğrafyasının kapı ülkesi Gürcistan aynı zamanda Türkiye’nin stratejik ve ticaret ortağı. Ülkenin Avrupa Birliği ve Çin ile Serbest Ticaret, ABD ile Tercihli Ticaret Anlaşması bulunuyor. Bunun yanı sıra İpek Yolu üzerinden bulunması ülkeyi daha önemli kılıyor.

“İki ülke ekonomik olarak birbirine bağlı”

Türkiye ile Gürcistan arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirmek isteyen MÜSİAD, 196. şubesini Tiflis’te açtı. Açılış töreninde konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Gürcistan'ın Türkiye'nin kapı komşusu olduğunu hatırlatarak iki ülkenin ekonomik olarak birbirine bağlı olduğunu ifade etti.

“Gönülleri birleştirme özelliğimiz var”

Kaan, “Burada ekonomik olarak para kazanmak gibi MÜSİAD'ın bir misyonu yok, MÜSİAD hem bir ekonomik kuruluş, bir sermaye platformudur aynı zamanda da ülkeleri birbirine birleştiren ticaret diplomasisiyle birlikte gönülleri birleştirme özelliğimiz de var bizim” diye konuştu.

Türkiye'nin Gürcistan'a olan ihracat hacminin yaklaşık 210 milyon dolar seviyesinde olduğuna dikkat çeken Kaan, "Gürcistan'ın ihracatını da artıracak şekilde aynı zamanda üçüncü pazarlarda dünyaya açılamalarına vesile olacak şekilde çalışacağız. Bizim amacımız bunu yaygınlaştırmaktır” diye konuştu.

“Türk yatırımcıların Gürcistan'daki yatırımı 1,5 milyar dolara ulaşmıştır”

MÜSİAD Tiflis Ofisi Başkanı Özgür Yücel ise, Türk devletine ve MÜSİAD merkez yönetimine verdikleri destek için teşekkür etti.

Yücel, MÜSİAD olarak Türkiye ile Gürcistan arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlamaya devam edeceklerini aktardı. Gürcistan ile güç birliğini daha sağlam noktaya taşıyabilecek bir çalışma başlattıklarını dile getiren Yücel, "Türk yatırımcıların Gürcistan'daki doğrudan yatırımı 1,5 milyar dolara ulaşmıştır. Türkiye, Gürcistan'ın en büyük ticari ortağıdır. Gürcistan ile ikili ticaret hacmimiz yaklaşık 2 milyar dolara ulaşmıştır” dedi. Yücel, bu rakamların artırılması için çaba sarf edeceklerini kaydetti.

“Gürcistan, Türkiye’nin vazgeçilmez bir ortağıdır”

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan da, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerine değinerek "Gürcistan, Türkiye'nin kardeşi, komşusu ve vazgeçilmez ortağı ülkedir. Türkiye de Gürcistan'ın kardeşi, komşusu ve vazgeçilmez bir ortaktır" şeklinde konuştu. AK Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla ve AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin de konuşmalarında MÜSİAD Tiflis ofisinin Türkiye ile Gürcistan arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için son derece önemli olduğunu ifade etti.

“Gürcistan, çok özel önem verdiğimiz ülkelerden biri”

MÜSİAD’ın Tiflis şubesinin açılışı vesilesiyle gala programı da düzenlendi. Burada da konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Gürcistan’ın çok özel önem verdikleri ülkelerden biri olduğunu belirtti.

“Türkiye her zaman Gürcistan’ın yanında”

Gala programında konuşan Gürcistan Ekonomik ve Sürdürebilir Kalkınma Bakanı Yardımcısı Giorgi Çerkezişvili de Gürcistan ile Türkiye arasında sadece ticari ve ekonomik ilişkilerin olmadığını, iki ülke arasında güçlü tarihi bağlar bulunduğunu kaydetti. Çerkezişvkili, “Türkiye, Gürcistan’ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini destekliyor, her zaman Gürcistan’ın yanında. Gürcü halkı, bu desteği ve dostluğu hiçbir zaman unutmayacak” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: TRT Haber