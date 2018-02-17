MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Harekatın ekonomiye olumsuz etkisi olmadı

MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'den Kilis'e düzenlediği roketli saldırıda, üyelerine ait bir işletmenin de zarar gördüğünü ifade etti.

"İş dünyası olarak biz, bu harekatta da daha önceki Fırat Kalkanı esnasında da yapılan tüm harekatlarda da ülkemiz için üyelerimizle daha fazla çalışıyoruz. Biliyorsunuz, geçen yıl ki büyüme rakamları, birinci çeyrek, ikinci çeyrek ve üçüncü çeyrek büyümeleri yüzde 5,3-5,4 ve 11,1 olarak gerçekleşti. Son çeyrekteki büyümenin de yüzde 8 civarında olmasını bekliyoruz. Bu da artık Türkiye'nin güçlü bir ekonomisi olduğunu ortaya koyuyor."

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), ülke sınırlarındaki terör unsurlarına karşı Birleşmiş Milletler'in ilgili hükümlerinin vermiş olduğu uluslararası meşru müdafaa hakkını kullanarak başlatmış olduğu Zeytin Dalı Harekatı'nın başarılı bir şekilde devam ettiğini anlatan Kaan, yerli ve milli savunma sanayi ürünleri ile İHA'ların aktif kullanıldığı harekatın, TSK'nın ülke savunmasındaki gücünü daha da perçinlediğini aktardı.

Harekatın ekonomiye olumsuz etkisi yok

Ekonomideki olumlu gelişmeler, yabancı yatırımcının ilgisi, turizmdeki olumlu artış beklentisi, işsizlik oranının düşmesi gibi birçok verinin, harekatın ekonomiye olumsuz etkisinin olmadığının ortaya koyduğunu dile getiren Kaan, bir sınır kenti olan Kilis'in ekonomisinin yaşanan olaylardan olumsuz yönde etkilenmemesi için de çaba sarf ettiklerini, harekat sonrası kent ekonomisinde normalleşme beklediklerini kaydetti.

Kaan, Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgesinin Kilis'e 20 kilometre mesafeye kurulacağını anımsatarak, amaçlarının iş adamlarını bu bölgeye getirmek ve başta zeytinyağı ve zahter olmak üzere üretilen tüm ürünleri uluslararası pazarlara taşımak olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA