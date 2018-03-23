Minibüsçünün 'otobüs vergisi' sorunu çözüldü

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, yazılı açıklamasında, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Kanunu'nda da değişiklik içeren tasarının, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesiyle bir haksızlığın ortadan kaldırıldığını belirtti.

Düzenlemenin kabul edilmesinin minibüsçü esnafı adına sevindirici olduğunu vurgulayan Apaydın, "Yeni düzenlemeyle her araç sahibi, ruhsatında ne yazıyorsa onun vergisini ödeyecek. Ruhsatında minibüs yazan, vergi mükellefiyeti minibüs işletmesi olarak kayıtlı olan ve hatta trafik sigortası dahi minibüs olarak düzenlenen araçlar, iş MTV ödemeye gelince otobüs kabul ediliyordu ve minibüs vergisinin iki katından fazla vergi ödeniyordu. Konunun TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edilmesiyle haksız bir uygulama kaldırılmış oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Minibüsçü esnafının bu sorununun çözüldüğüne dikkati çeken Apaydın, şunları kaydetti:

"Yapılan değişiklikle MTV'de adalet sağlandı. Ruhsatında minibüs yazan araçların MTV'nin 888 lira olması gerekirken minibüsçü esnafı otobüs tarifesinden 2 bin 241 lira vergi ödüyor. Bu çelişkiyi esnafımıza anlatmakta güçlük çekiyorduk. Düzenleme 2019'dan itibaren yürürlüğe girecek. Düzenlemede emeği geçen başta Maliye Bakanımız Naci Ağbal olmak üzere Bakanlığımızın değerli bürokratları ve düzenlemenin yasalaşması sürecinde katkısı olan herkese camiamız adına teşekkür ederim."

Kaynak: AA