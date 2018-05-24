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Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Merkez Bankası, faiz artırım kararının ardından döviz kurundaki hareketliliğe yönelik yeni bir hamle yaptı. Bu yıl daha fazla döviz satışı yapılacak.

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Merkez Bankasından yeni döviz hamlesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, yılın 2. çeyreğinde gerçekleştirilecek Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimin güncellendiği bildirildi.

TCMB'nin, Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin basın duyurusu, bankanın resmi internet sitesinde yayımlandı.

Duyuruda, 2018'in ikinci çeyreğinde gerçekleştirilecek Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimin güncellendiği belirtilerek, "Anılan dönemde ihaleler yoluyla oluşacak vadeli döviz satım pozisyon tutarı mevcut 6,15 milyar dolardan 8 milyar dolara ulaşabilecektir. 2018 yılı boyunca vadeli döviz satım pozisyon tutarının ulaşabileceği üst sınır 10 milyar dolar olarak belirlenmiştir." ifadesine yer verildi.  

Kaynak: AA

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