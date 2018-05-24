Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Merkez Bankası, faiz artırım kararının ardından döviz kurundaki hareketliliğe yönelik yeni bir hamle yaptı. Bu yıl daha fazla döviz satışı yapılacak.

24 Mayıs 2018 Perşembe 17:15





