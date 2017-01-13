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Buradasınız : » » Merkez Bankası'ndan kritik döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan kritik döviz hamlesi

Merkez Bankası, bankaların borç alabilme limitlerini 16 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere toplam 11 milyar liraya düşürdü.

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Merkez Bankasından kritik döviz hamlesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitlerini 16 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere toplam 11 milyar liraya düşürdü.

Etiketler: Merkez Bankası, döviz, haber, Haberler
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