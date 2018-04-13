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Buradasınız : » » Merkez Bankası yüzde 12 kar payı dağıtacak

Merkez Bankası yüzde 12 kar payı dağıtacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genel Kurulu, hissedarlara brüt yüzde 12 kar payı dağıtılmasını kararlaştırdı.

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Merkez Bankası yüzde 12 kar payı dağıtacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanında, banka genel kurulunca hissedarlara, 2017 kar payı olarak 87 numaralı kupon karşılığında hisse senetlerinin nominal değerleri üzerinden brüt yüzde 12 ödeme yapılması kararlaştırıldı.

İlanda, "Kar payı, 13 Nisan'dan itibaren bankamız şubelerinin bulunduğu yerlerde şubelerimizce, bulunmadığı yerlerde ise Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. şubelerince ödenecek ve söz konusu kar paylarına ait 87 numaralı kupon bedelleri 13 Nisan 2023 mesai saati bitiminde zaman aşımına uğrayacaktır. Pay sahiplerimize duyurulur"  denildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, tcmb, resmi gazete, kar payı
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