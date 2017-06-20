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Kuşadası'nda kruvaziyer turizmi

Kruvaziyer turizminin önde gelen merkezlerinden Kuşadası limanına toplam bin 420 yolcuyla 3 gemi yanaştı.

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Kuşadasında kruvaziyer turizmi

Ege Port Yolcu Limanı'na Malta bayraklı bin 200 yolcusuyla Celestyal Olympia, Bahama Bayraklı 120 yolcusuyla Wind Star ve 100 yolcusuyla Island Sky gemileri demir attı.

Çoğunluğunu İngiltere ve ABD vatandaşı olan yolculardan bir kısmı tur otobüsleriyle Meryem Ana ve Efes turuna çıkarken bazıları da kent merkezinde alışveriş yapmayı tercih etti.

Açıklama yapan Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, 2017 yılını 134 gemiyle bitirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Güngör, "Ülkemizin üstündeki kara bulutlar kısa sürede sona erecek ve Türk turizmi yine eski günlerine kısa sürede kavuşacaktır. Kuşadası Limanı şu an Türkiye’ye gelen kruvaziyer gemilerinin yüzde 75'ini ağırlamaktadır. 2018 yılında kruvaziyer turizmi 2017 yılına oranla daha iyi olacak. Kimse umudunu kaybetmemeli. Herkesin elinden gelenin en iyisini ülkemiz adına sunması gerekir." dedi.

Etiketler: Kruvaziyer turizmi
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