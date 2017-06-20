Küresel piyasalar pozitif seyirde

Fed New York Şubesi Başkanı William Dudley, dün yaptığı konuşmada, Amerikan ekonomisinin oldukça iyi durumda ve ekonomik büyümenin daha uzun süre devam edeceğinden emin olduğunu belirtti.

Ülkede enflasyonun kademeli olarak yükseleceğini ifade eden Dudley, "Enflasyon istediğimiz seviyenin biraz altında ancak iş gücü piyasası sıkılaşmaya devam ederse enflasyonun ücretlerin artmasıyla birlikte kademeli olarak yüzde 2'ye ulaşacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

New York borsası, teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışla haftanın ilk işlem gününü rekorla tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,68 yükselişle 21.528,99 puan ve Standard & Poor's 500 endeksi yüzde 0,83 artışla 2.453,46 puanla tarihlerinin en yüksek seviyelerinden kapanış yaptı. Nasdaq endeksi de yüzde 1,42 değer kazandı.

Analistler, teknoloji şirketleri hisselerinde görülen artışlar ve Dudley'in ABD ekonomisine ilişkin pozitif açıklamalarının yatırımcıların risk iştahını olumlu yönde etkilediğini aktardı.

ABD'de birinci çeyrek cari işlemler dengesi verisinin izleneceğini belirten analistler, bugün, Fed Başkan Yardımcısı Stanley Fischer, Fed Boston Şubesi Başkanı Eric Rosengren ve Fed Dallas Şubesi Başkanı Robert Kaplan'ın yapacağı konuşmaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını dile getirdi.

Avrupa tarafında dün İngiltere'nin Avrupa Birliğinden (AB) ayrılmasına (Brexit) ilişkin müzakereler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de başladı. İngiltere'nin Brexit Bakanı David Davis ile AB Komisyonunun Başmüzakerecisi Michel Barnier'in yürüttüğü görüşmelerin ilk turu, yaklaşık 7 saat sürdü. Barnier, toplantı sonrasında yapılan açıklamada tarihler, organizasyon ve müzakere öncelikleri konusunda mutabık kalındığını ifade etti.

Fransa'da genel seçimin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketinin liderliğindeki ittifak (LREM-MoDem), Ulusal Meclis'te çoğunluğu sağladı.

Dün Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,07, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,90 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,81 değer kazanarak günü tamamladı.

Asya tarafında Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,81 artışla 20.230,41 puandan kapanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,05 azalışla 3.142,90 puan seviyelerinde bulunuyor.

Yurt içinde, haftanın ilk işlem gününe küresel piyasalarda artan risk iştahı ile pozitif başlayan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,16 yükselişle 99.332,13 puandan tamamladı.

Analistler, Brüksel'de başlayan Brexit müzakereleri ve hafta boyunca Fed üyelerinin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 100.000 seviyesinin direnç, 98.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Dün küresel piyasalarda artan risk iştahı ile dolar/TL'de 3,49'un altının görüldüğünü ifade eden analistler, teknik açıdan 3,4750 seviyesinin destek, 3,5350 seviyesinin ise direnç olarak izleneceğini bildirdi.

Analistler, altın fiyatlarının 1.255 dolar seviyesinde bulunduğunu, Fed New York Şubesi Başkanı William Dudley'in faiz artışlarını destekleyici açıklamalarının ardından bir ayın en düşük seviyesi olan 1.243 dolara gerilediğine işaret etti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

11.00 Avro Bölgesi, nisan ayı cari işlemler dengesi

15.30 ABD, birinci çeyrek cari işlemler dengesi