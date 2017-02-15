Kocaelili sanayicilerden 50 bin istihdam hedefi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "Pakette yer alan, her bir kişi istihdamında verilen 773 lira 7 kuruşluk teşvik miktarını çok önemsiyoruz. Bu sayede, ilimizdeki istihdamın 2017 sonuna kadar 40-50 bine kadar çıkabileceğini tahmin ediyoruz." dedi.

Zeytinoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı İstihdam Seferberliği Projesi'ni oda olarak desteklediklerini söyledi.

Proje kapsamında Kocaeli'deki firmaların proje hakkında algılarını ölçmeye yönelik bir araştırma yaptıklarını dile getiren Zeytinoğlu, "İşletmelerin istihdam seferberliğine yönelik farkındalık düzeylerine baktığımızda, yüzde 80'inin bundan haberdar olduğunu gördük ancak bu firmaların sadece yüzde 3,5'i devlet destekleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi." diye konuştu.

Zeytinoğlu, yaptıkları araştırma ile kentteki firmaların mevcut şartlarda 13 bin istihdam sağlayacağını belirlediklerine dikkati çekerek, "Verilecek teşvikler sayesinde yapılacak istihdamın 20 bine çıkacağını gördük. Yani istihdam seferberliği ile işletmelerin planlanmış alımları yaklaşık 2 katına çıktı." ifadelerini kullandı.

İstihdam Seferberliği Projesi'ni iyi anlatma noktasında kendilerine büyük görev düştüğünü ve ek istihdam teşvikinin çok önemli olduğunu vurgulayan Zeytinoğlu, "Pakette yer alan, her bir kişi istihdamında verilen 773 lira 7 kuruşluk teşvik miktarını çok önemsiyoruz. Bu sayede, ilimizdeki istihdamın 2017 sonuna kadar 40-50 bine kadar çıkabileceğini tahmin ediyoruz." açıklamasında bulundu.

"Mesleksizlik ve iş beğenmemezlik var"

Yaptıkları araştırmada işletmelerin yüzde 79'unun vasıflı eleman, yüzde 52'sinin de vasıfsız eleman bulmakta zorluk çektiğini tespit ettiklerini belirten Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Ekim ayı işsizlik oranımız yüzde 11,8 ile 2009'dan bu yana en yüksek seviyede. Sezonsal nedenlerle önümüzdeki 2-3 ay daha artması muhtemel ancak kasım ayında bir firmamız 100 kişiyi istihdam etmek için İŞKUR'a başvurdu. İŞKUR 6 bin işsize çağrıya çıkmasına rağmen sadece 42 kişiden dönüş oldu. Evet ciddi bir işsizlik var fakat mesleksizlik ve iş beğenmemezlik gibi bir durum da var. Burada sosyal bir sorun var. Bu sorunu tespit etmek için Kocaeli Üniversitesi ile birlikte bir çalışma yapıyoruz. 2-3 ay içerisinde sonuçlarını açıklayacağız."

Zeytinoğlu, Kocaeli genelinde tüm sanayiciler ve OSB'ler olarak bu seferberliğe ellerinden gelen katkıyı vereceklerini ve üzerilerine düşeni yapacaklarını sözlerine ekledi.

KOTO'nun hedefi 7 bin ek istihdam

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut da sanayi ve liman kenti Kocaeli'nin istihdam hareketinde en önemli şehirlerin başında geldiğini vurguladı.

KOTO olarak 14 bini aşkın üyeleriyle istihdam konusundaki sorumluluklarının farkında olduklarını belirten Bulut, "Ülkemizin geleceği için büyük önem arz eden milli seferberlik hareketine en büyük katkıyı vermeye hazırız. Kocaeli Ticaret Odası olarak istihdam taahhüdümüz 7 bin kişi. Bu sayının üzerine ne kadar çıkabilirsek, kendimizi o derece başarılı saymış olacağız." şeklinde konuştu.

Bulut, bu hedefi hayata geçirmek için çalışmalarına ivedi bir şekilde başladıklarını aktararak, üyeleriyle buluşmalar gerçekleştirerek, bu hareketi tabana yayacaklarını dile getirdi. AA