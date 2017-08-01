KOBİ'lere kredi desteği 500 milyar liraya yaklaştı

Bankaların KOBİ'lere kullandırdığı toplam nakdi kredi tutarı, haziran sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,2 artarak 485,7 milyar lira oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Haziran 2017 itibarıyla KOBİ kredileri bazında en fazla artış küçük ölçekli işletmelere verilen kredilerde yaşandı. Küçük ölçekli işletmelere kullandırılan kredi tutarı, haziran sonu itibarıyla bir yılda yüzde 20,5 artarak 162,5 milyar liraya ulaştı.

Söz konusu dönemde toplam krediler içinde en fazla payı ise yüzde 39,9 ile orta büyüklükteki işletmelere kullandırılan krediler aldı. Orta büyüklükteki işletmelere kullandırılan kredi tutarı, haziran sonu itibarıyla yıllık bazda yüzde 19,8 artarak 193,7 milyar liraya yaklaştı.

Mikro işletmelere kullandırılan krediler de söz konusu dönemde yüzde 20,4 artarak 130 milyar liraya dayandı.

Bankaların KOBİ'lere kullandırdığı toplam nakdi kredi tutarı, haziran sonu itibarıyla yıllık bazda yüzde 20,2 artarak 485 milyar 722 milyon liraya yükseldi. KOBİ'lere kullandırılan krediler, geçen yılın sonuna göre de yüzde 15,5 artış kaydetti.

KOBİ'lerin haziran sonu itibarıyla takipteki kredi tutarı 23 milyar 716 milyon lira olurken, takipteki kredilerin toplam kredilere oranı da yüzde 4,9 seviyesinde gerçekleşti.

KOBİ müşteri sayısı 4,1 milyonu aştı

BDDK verilerine göre, KOBİ niteliğinde toplam müşteri sayısı 2017'nin haziran sonu itibarıyla yıllık bazda yüzde 9,2 artarak 4 milyon 136 bin 725'e çıktı.

Yüzde 78'lik paya sahip mikro işletmeler ise 3 milyon 225 bin 70 adetle müşteriler içinde en büyük payı aldı.

Haziran sonunda yıllık bazda küçük ölçekli işletme niteliğindeki müşteri sayısı yüzde 7,8 artışla 693 bin 270, orta büyüklükteki işletme niteliğindeki müşteri sayısı da yüzde 6,5 artışla 218 bin 385 oldu.

KGF destekli krediler 210 milyar liraya yaklaştı

Analistler, bu yıl başında hükümetin reel sektöre finansman erişimini kolaylaştırmak için uyguladığı desteklerin etkisinin ekonomide görüldüğünü belirtti.

Kredi Garanti Fonu (KGF) kaynaklı kredilerin hem reel sektör hem de bankacılık sektörü için pozitif katkılar sunduğuna işaret eden analistler, temmuz sonu itibarıyla 310 binden fazla işletmenin 210 milyar liraya yakın KGF kefaletli kredi kullandıklarını ifade etti.

Dönemler itibarıyla KOBİ'lere kullandırılan toplam nakdi kredi tutarı (milyon TL) ve yıllık değişim şöyle:

Haziran 2016 Haziran 2017 Yüzde Değişim

Toplam KOBİ kredileri (1 2 3) (milyon TL) 404.172 485.722 20,2

1) Mikro İşletmelere Kullandırılan Krediler 107.555 129.494 20,4

2 )Küçük İşletmelere Kullandırılan Krediler 134.934 162.544 20,5

3) Orta Büyüklükteki İşletmelere Kullandırılan Krediler 161.684 193.684 19,8

Dönemler itibarıyla toplam KOBİ niteliğindeki müşteri sayısı ve yıllık değişim şöyle:

Haziran 2016 Haziran 2017 Yüzde Değişim

Toplam KOBİ Niteliğindeki Müşteri Sayısı (1 2 3) 3.788.346 4.136.725 9,2

1) Mikro İşletme Niteliğindeki Müşteri Sayısı 2.940.103 3.225.070 9,7

2) Küçük İşletme Niteliğindeki Müşteri Sayısı (Adet) 643.217 693.270 7,8

3) Orta Büyüklükteki İşletme Niteliğindeki Müşteri Sayısı (Adet) 205.026 218.385 6,5

